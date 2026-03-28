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El Valencia Basket aspira a su segunda Copa de la Reina en su tercera final

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Valencia, 28 mar (EFE).- El Valencia Basket jugará este domingo su tercera final de la Copa de la Reina después de haberse impuesto este sábado al Casademont Zaragoza (72-82) en las semifinales y peleará por levantar su segundo título copero, en el encuentro en el que se enfrentará al ganador de la otra semifinal que mide al Jairis con el Perfumerías Avenida.

El conjunto entrenado por Rubén Burgos disputó su primera final de Copa de la Reina en la temporada 2020/2021 en la edición que se disputó en el pabellón de la Fuente de San Luis de València. Tras superar al IDK Euskotren en los cuartos y al Lointek Gernika en las semifinales, el Valencia Basket terminó cayendo en la final ante el Girona.

Tres años después, en la campaña 2023/2024, el Valencia Basket regresó a la final de la Copa de la Reina en Huelva. Después de eliminar de nuevo al IDK Euskotren en los cuartos y al Movistar Estudiantes en semifinales lograría su primer título copero al superar con comodidad al Casademont Zaragoza.

La Copa de 2024 en clave ‘taronja’ estuvo marcada por la grave lesión de la interior gallega Raquel Carrera, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el encuentro de cuartos ante IDK.

Ahora, en una temporada marcada por los movimientos en la plantilla durante el año y por la eliminación en la segunda fase de la Euroliga, el Valencia Basket afronta la posibilidad de ganar un nuevo título que impulse al proyecto femenino de la entidad ‘taronja’ de cara al último tramo de la campaña en el que defenderá el campeonato liguero. EFE

cma/cta

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