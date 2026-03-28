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El español Álvaro Carpe logra su segunda 'pole position' con nuevo récord absoluto

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El español Álvaro Carpe (KTM) ha logrado la segunda 'pole position' de su carrera deportiva, la primera fue el pasado año en el circuito italiano de Mugello, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de los Estados Unidos de Moto3, con nuevo récord absoluto en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en Austin.

Carpe logró un registro de 2:12.107 y, por dos veces, batió el récord de Moto3, que hasta ese momento detentaba él mismo, cuando por la mañana, en los segundos libres, rodó en 2:13.190.

Junto a él, en la primera línea de la formación de salida, estarán el irlandés Casey O'Gorman (Honda) y el hispano argentino Valentín Perrone (KTM).

El líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), saldrá desde la octava posición.

Los pilotos se lo tomaron con mucha calma en la primera clasificación, en la que el primero en salir a pista fue el japonés Zen Mitani (Honda), mientras todos sus rivales esperaban en pista con una clara estrategia de buscar la 'rueda buena' para poder seguirla y lograr el objetivo de pasar a la segunda clasificación.

Ya habían transcurrido más de tres minutos de los quince previstos para la sesión cuando los pilotos, muy lentamente, como con dudas, comenzaron a salir al trazado estadounidense.

Y Mitani fue la primera referencia de esa Q1 de Moto3 al rodar en 2:15.036 en su segunda vuelta, luego superado casi en cadena por el británico Scott Ogden (KTM), el español Marcos Uriarte (KTM) y el también japonés Ryusei Yamanaka (KTM).

No desistió el joven campeón asiático en su empeño y en la cuarta vuelta paró el crono en 2:14.137, que era un segundo más rápido que su mejor tiempo personal del fin de semana, aunque le duró poco la primera plaza, pues por escasamente cinco milésimas de segundo le superó Ogden.

Con algo menos de dos minutos por delante, el malasio Hakim Danish (KTM) se fue por los suelos en la salida de la curva de entrada a la recta de meta al darle un fuerte 'latigazo' su moto.

La misma 'suerte' corrió poco después el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), que se fue por los suelos en la curva siete cuando marcaba parciales de vuelta rápida para pasar a la Q2, en la que era su quinta caída de la temporada, cuando apenas se llevan disputados dos grandes premios completos.

Scott Ogden, Zen Mitani, el español Adrián Cruces (KTM) y el italiano Nicola Carraro (Honda), fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

Muy al contrario de lo que sucediese en la Q1, los pilotos de la segunda clasificación salieron a pista en cuanto se apagó el semáforo rojo en la calle de talleres, con el líder del mundial, Máximo Quiles, cerrando el grupo que salía al trazado.

Y no tardaron en producirse los registros espectaculares, pues rodando al unísono, los españoles Álvaro Carpe y Joel Esteban se pusieron al frente de la tabla de tiempos, pulverizando el récord (2:13.190) de la categoría el primero de ellos, que era quien lo detentaba, para ponerlo en 2:12.589.

A Joel Esteban (2:12.869) le superaron poco después tanto el indonesio Veda Pratama (Honda) como el italiano Guido Pini (Honda), mientras que Máximo Quiles 'sufría' para conseguir un buen tiempo, si bien en su primer intento de vuelta rápida ascendió hasta la sexta posición, llevando tras el rebufo de su moto a Adrián Fernández (Honda), que aprovechó esa 'aspiración' para subir hasta el quinto puesto.

Cuando Quiles se dio cuenta de que Fernández le seguía, se echó a un lado y dejó pasar a su oponente, que no pudo marcar parciales buenos como para mejorar los registros conseguidos hasta ese momento.

Y no desistió en su fuerte ritmo Álvaro vCarpe, que en la quinta vuelta volvió a batir el récord de Moto3 al completar los 5.513 metros del trazado estadounidense en 2:12.107, con más de medio segundo sobre su inmediato perseguidor, el irlandés Casey O'Gorman y el indonesio Veda Pratama, tercero, ya a más de siete décimas de segundo.

Nadie pudo batir el registro de Álvaro Carpe, que se adjudicó su segunda 'pole position' de Moto3, seguido a cuatro décimas de segundo por O'Gorman y con el hispano argentino Valentín Perrone (KTM) en la tercera posición.

La segunda línea de la formación de salida será para Veda Pratama junto a Guido Pini y Joel Esteban, con Adrián Fernández, Máximo Quiles y Rico Salmela (KTM); la cuarta línea será para Scott Ogden, Joel Kelso y Zen Mitani. EFE

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