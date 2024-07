FAES alerta de "una crisis de legalidad" en Cataluña con políticos que reclaman para sí "la pura y simple impunidad"

La fundación FAES ha alertado de una "crisis de legalidad" en Cataluña con un grupo de políticos que reclama para sí "la pura y simple impunidad", al tiempo que ha criticado que la decisión del Tribunal Supremo rechazado amnistiar la malversación del 'procés' se presente como un "obstáculo a la normalización", como pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional con el Estatut. El análisis de la fundación que dirige el expresidente José María Aznar --bajo el título 'Jueces y amnistía'-- señala que buena parte de la disputa jurídica procede de la reforma promovida por el Gobierno para rebajar la malversación "cuando pretendidamente no haya un enriquecimiento personal". Según añade, las resoluciones judiciales conocidas esta semana "dan una cumplida respuesta a semejante artificio, que tendrá que corregirse cuando se apruebe definitivamente la armonización de los delitos de corrupción en todos los Estados de la UE mediante una directiva que expresamente niega la distinción entre malversación para lucro personal o por otros propósitos". CRITICA LOS ARGUMENTOS PARA "DESLEGITIMAR" LOS AUTOS A renglón seguido, FAES enumera los dos argumentos que se están "desplegando para deslegitimar" las resoluciones: El primero, prosigue, se refiere a "una supuesta voluntad del legislador de la que los tribunales sólo tienen que ser un disciplinado eco". Según la fundación, los tribunales están sujetos a la ley, "no a los propósitos que una mayoría parlamentaria quiere adherir a un acto de legislación". "Ocurrió con la 'ley del sí es sí' y vuelve a ocurrir con la aplicación de la amnistía", advierte. En segundo lugar, FAES ve "más peligrosa" la reacción a estos autos, de forma que "de nuevo la decisión de un tribunal vuelve a ser presentada en Cataluña como el obstáculo a la 'normalización'". "Fue el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de autonomía catalán que secesionistas y socialistas convirtieron en el acontecimiento desencadenante de lo que terminó en sedición", recuerda. Por todo ello, considera que Cataluña "hace tiempo que vive instalada en una crisis de legalidad en la que el Estado de derecho se ve como una imposición inaceptable", "en la que se contrapone democracia con ley y en la que la ley y su aplicación por los tribunales se convierten en el problema". "¿A dónde lleva esta argumentación? Sencillamente a la conclusión inasumible de que solo exonerar de cualquier responsabilidad al nacionalismo y a todo el que se identifique con él es lo que lleva a la normalización", critica FAES. SIN RECTIFICACIÓN PESE AL INDULTO Y LA AMNISTÍA En este sentido, advierte de que "hay un grupo de políticos que, con el aplauso y el aval de sectores de opinión influyentes, reclaman para sí la pura y simple impunidad". "De lo contrario, exigirles responsabilidad por conductas gravísimas conduce al conflicto y a atacar la convivencia", añade. Además, FAES advierte de que ni el indulto ni la amnistía "han tenido ninguna mínima contrapartida en la rectificación del proceso secesionista" porque sus responsables "imponen sus condiciones para la gobernabilidad de España", "desafían a sus instituciones" e "injurian a sus jueces". "Y no contentos con ello, resulta que se presentan como víctimas", asegura, para concluir que "la quiebra política y cívica" que España está padeciendo sería "irreversible si no hubiera poderes constitucionales independientes con pleno sentido de lo que significa la institucionalidad democrática".

Compartir nota: Guardar Nuevo