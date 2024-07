Una madre reúne más de 13.000 firmas para pedir una asignatura sobre educación financiera

Madrid, 1 jul (EFE).- Una madre de dos jóvenes de 18 y 22 años ha reunido 13.134 firmas para pedir al Ministerio de Educación una asignatura en secundaria que enseñe educación financiera y fiscal, redacción de contratos u otras nociones que considera imprescindibles para la vida cotidiana.

"’No entiendo nada’, ‘esto me suena a chino’, ‘no sé ni qué casillas tengo que rellenar’... Cada vez que tenemos que hacer la declaración de la renta muchos nos desesperamos. Nos sentimos inseguros. ¿Y si no estoy haciéndolo bien y pierdo dinero?”, señala Beatriz Raluy, que ha recogido estas firmas en menos de una semana en Change.org/NoEntendemosNada.

“Me parece vergonzoso”, asegura, “porque estamos obligados por ley a presentarla (declaración de la renta) y nos pueden multar si la hacemos mal… pero curiosamente nadie nos enseña a hacerla bien.”

La impulsora de la iniciativa explica que lo mismo sucede con las cosas del banco: “A veces me preguntan cosas que me hacen temblar: ‘Mamá, ¿esto que me están cobrando aquí qué es?”, “¿esto lo tengo que aceptar?’. Me da miedo que, por falta de conocimiento y en un momento de tantos fraudes y fisuras de seguridad, alguien los pueda estafar.”

Por esta razón, solicita al Ministerio de Educación incorporar en los curriculum educativos de la Educación Secundaria Obligatoria una asignatura de educación fiscal y financiera, impuestos y redacción de contratos, entre otros.

Cree que, además, esta asignatura evitaría muchas discriminaciones que existen hoy en día hacia las personas que tienen menos recursos económicos y educativos.

“Basta de que estemos obligados en nuestra vida diaria a gestionar lenguajes que son incomprensibles para la mayoría de la población. Es momento de exigir que nos enseñan a manejarnos desde pequeños", afirma. EFE

msr/jlg