Teresa Ribera formaliza su renuncia al escaño de eurodiputada y la JEC cita ya a su sustituta

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha formalizado su renuncia al escaño de diputada del Parlamento Europeo que obtuvo en las elecciones del pasado 9 de junio, en las que concurrió como cabeza d elista del PSOE. La renuncia anticipada ha sido admitida este viernes por la Junta Electoral Central (JEC), cuyo presidente ya ha proclamado como eurodiputada electa a la siguiente de la candidatura socialista, Alicia Homs Ginel, que como el resto de parlamentarios elegidos el 9 de junio deberá presentarse el próximo lunes en el Congreso para acatar la Constitución. Ribera ya confirmó sus planes en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, cuando aclaró que no iba a tomar posesión del escaño y que ese siempre fue su plan, dando a entender que su objetivo sigue siendo ocupar un asiento en la nueva Comisión Europea. INCOMPATIBLE CON EL GOBIERNO Asumir el escaño de eurodiputado habría implicado la salida de Ribera del Gobierno hasta la formación de la Comisión Europea, ya que el cargo de ministra es incompatible con el de diputada europea, conforme a las normas de la UE. "Fuimos muy claros desde el primer momento, se dijo desde el primer día, no ha habido ningún tipo de ocultación al respecto", aseguró Ribera en el Congreso, recordando que también Italia presentó como cabeza de lista a una persona que no iba a recoger su acta, la primera ministra Giorgia Meloni, aunque en ese caso, ha apostillado, sin aspirar a un puesto en la Comisión Europa. Para el PP, en cambio, esta decisión de no asumir el escaño supone un "fraude electoral", según afirmó en ese debate el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado.

