Junts votará contra de la ley para el reparto de menores migrantes si no exime a Cataluña de la obligación de acogerlos

Junts ha avisado al Gobierno que votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados si no incluye una disposición adicional que exima expresamente a Cataluña de la obligatoriedad de acogerlos. Esta es la posición que el partido de Carles Puigdemont trasladó el martes a las delegaciones del Gobierno central y el canario encabezadas por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, en la reunión que mantuvieron en el Congreso, en el marco de las conversaciones sobre esta futura reforma. El argumento de Junts, según han explicado fuentes del partido, es que la formación está negociando con el Gobierno el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de Inmigración y, por tanto, no pueden aceptar una norma que les obligaría a acoger un determinado número de menores. Fue el pasado mes de enero cuando Junts, a cambio del apoyo a la convalidación de dos decretos ley del Gobierno sobre otras materias, consiguió que el Ejecutivo se abriera a negociar el traspaso de esta competencia. Desde la formación independentista no han dado detalles de cómo va esta negociación con el Gobierno central, que se está desarrollando a través de un grupo de trabajo del que forman parte de los ministerios implicados en la materia: Migraciones, Exteriores e Interior. Tampoco desvelan qué plazos se barajan para hacer efectivo el traspaso si se logra un acuerdo. Pero lo que sí han dejado ya claro al Ejecutivo es que votarán en contra de la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno quiere llevar al Congreso en julio, bien a través de una proposición de ley o de un decreto ley, que tendría que ser convalidado por la Cámara Baja. TRASPASO DE LA COMPETENCIA Y RECURSOS PARA EJERCERLA Su argumento es que no pueden apoyar una norma por la que el Gobierno obligaría a Cataluña a acoger a un número determinado de menores cuando lo que están negociando es hacerse con las competencias para que todas esas decisiones se adopten en Cataluña, así como que se le transfieran los recursos necesarios para la gestión de esta nueva competencia. En este contexto, han planteado que la reforma incluya una disposición adicional que excluya a Cataluña expresamente --o a todas las comunidades que tengan transferida esta competencia-- de la obligatoriedad de acoger a un cupo determinado de menores. Desde Junts aseguran entender la complicada situación que vive Canarias en materia de inmigración pero recalcan que Cataluña también tiene que hacer frente a este problema. Además, recuerdan que el pasado mes de octubre su comunidad ya acogió a casi 2.000 personas de las 6.000 que se repartieron por todo el Estado y que sólo recibió 1,8 millones de euros para atenderlas, frente a los 50 millones que se destinaron a Canarias. Asimismo, han mostrado su sorpresa por el hecho de que los Gobiernos central y canario no tengan asegurado el apoyo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería, habida cuenta de que la mayoría de las comunidades están gobernadas por los 'populares' que, además, comparten gobierno con Coalición Canaria en el archipiélago. SI SALE CON EL PP, TENDRÁN QUE "TRAGAR" Junts asume que si finalmente el PP apoya la reforma legislativa, Cataluña no tendrá más remedio que "tragar" y aceptar el cupo de menores que se le asigne y también recuerdan que hasta ahora el Gobierno catalán en funciones, en manos de ERC, no ha puesto reparos a la futura ley pues dio su visto bueno a los planes del Gobierno en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En el caso de que el PP no se avenga a respaldar la reforma, la norma quedaría en manos de Junts y bastaría con su abstención, pero el partido tiene decidido votar en contra si no se excluye a Cataluña de la obligatoriedad de recibir menores.

