'Fútbol, unido por la diversidad', exposición contra la violencia y odio en los estadios

Madrid, 27 jun (EFE).- Luchar contra el odio y la violencia dentro y fuera de los estadios es lo que pretende 'Fútbol, unido por la diversidad', una exposición temporal en el Museo Legends de Madrid, pionera a nivel mundial, que cuenta con una veintena de proyectos y objetos que, desde las distintas Ligas y clubes, se han creado en los últimos años con la intención de poner de manifiesto que el fútbol "es de todos, diverso e inclusivo".

El museo LEGENDS (The Home of Football), en colaboración con LALIGA -a través de LALIGA VS-, Liga F y Bundesliga, ha organizado la I Muestra ‘Fútbol, unido por la diversidad’, que está expuesta de forma temporal en Madrid hasta el 21 de julio.

El objetivo de esta muestra, al margen de la colección permanente del museo, es mostrar a los aficionados y a los visitantes la lucha contra la homofobia que defiende la industria del fútbol, reivindicando espacios seguros y diversos libres de odio. Para ello, se han recopilado más de una veintena de proyectos y objetos que, desde las distintas Ligas y clubes, se han creado en los últimos años con la intención de poner de manifiesto que el fútbol es de todos, diverso e inclusivo. Y que en él no hay cabida para la intolerancia por razón de orientación sexual, raza o creencia.

Esta colección temporal, pionera a nivel mundial, busca concienciar a los aficionados para generar un cambio en la sociedad y poner de manifiesto que el fútbol tiene un poder transformador que puede ayudar a generar ese cambio que se persigue bajo el lema 'La fuerza de nuestro fútbol'.

"Esta iniciativa es un proyecto pionero a nivel global con el que mostramos a todos los visitantes que la industria del fútbol está unida contra la homofobia. El objetivo último de LaLiga es promover y reivindicar espacios seguros y diversos, libres de odio y violencia, y cada día luchamos para conseguirlo de la mano de los clubes y otros agentes del mundo del fútbol", declara a EFE Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LaLiga.

Objetos reivindicativos y muy simbólicos

En la muestra se pueden ver numerosos objetos con una importante carga reivindicativa e inclusiva, algunos de ellos reliquias para los clubes, con las que han fomentado la igualdad y la diversidad durante las últimas temporadas.

De esta forma se exponen piezas como una de las banderas de cuatro metros del FC Barcelona con los colores representativos del colectivo LGTBI que ondean en el Camp Nou cada junio o las camisetas conmemorativas con los colores del colectivo que el Athletic Club creó con los nombres de jugadores míticos que han pasado por sus equipos masculinos y femeninos y que exhibieron para sorprender a José Antonio Nielfa ‘La Otxoa’, conocido artista bilbaíno, socio de la entidad y defensor inquebrantable de la diversidad sexual.

Otros de los objetos expuestos son las camisetas que Real Betis y la UD Las Palmas han creado esta temporada junto a su patrocinador, Hummel, para representar la justicia, el respeto y la inclusión de todos, independientemente de su origen, género, orientación sexual o creencias.

El Cádiz, por su parte, se ha sumado a la exposición cediendo una camiseta conmemorativa creada para apoyar la lucha contra cualquier tipo de discriminación afectivo-sexual y de género. Además, exhibe también el brazalete de capitán que cada 17 de mayo portan para reivindicar la lucha contra la homofobia.

Erradicar el odio del fútbol

"'LaLiga vs Homofobia' es una iniciativa enmarcada dentro de LALIGA VS, el proyecto de LaLiga y los clubes que tiene el objetivo de erradicar el odio dentro y fuera del fútbol, promoviendo una sociedad respetuosa e inclusiva en todos sus ámbitos. En este caso concreto, lucha contra cualquier manifestación de violencia o intolerancia por razón de orientación sexual o identidad de género", confiesa Ángel Fernández.

Otros clubes que han querido colaborar cediendo los brazaletes que sus jugadores han lucido para recordar la importancia de apoyar al colectivo LGTBI y promover la diversidad dentro y fuera del terreno de juego son el CD Leganés y la SD Huesca.

El CD Tenerife, por su parte, ha contribuido con un banderín de córner con los colores representativos de la bandera LGTBI. Se trata de un banderín que utilizaron en el partido que les enfrentó al CD Eldense el pasado 19 de febrero con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, como muestra de su compromiso con un fútbol más diverso y respetuoso.

Por parte de Liga F, el RCD Espanyol de Barcelona se suma a la iniciativa compartiendo el brazalete que su capitana Carol Marín portó en un encuentro de esta temporada para dar visibilidad a la lucha contra la LGTB-fobia en el mundo del deporte.

Además, el Costa Adeje Tenerife ha cedido a la colección la tercera equipación de esta temporada, diseñada con los colores de la bandera del colectivo, al igual que su brazalete de capitana, para promover la diversidad y el respeto.

También la propia Liga F se ha unido a la exposición con su campaña 'Amor por los Colores', que puso en marcha el 19 de febrero, 'Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte', para concienciar sobre la importancia de luchar contra la homofobia. De este proyecto se exhiben ahora en la exposición unos de los miles de cordones que repartieron entre jugadores, árbitros, aficionados y canteranos en esa efeméride.

Por su parte, PUMA, patrocinador de LALIGA y Liga F, ha querido formar parte de exposición cediendo la tercera equipación que lanzaron esta temporada junto al AC Milan y que rinde homenaje a la "cultura de pasión e inclusión que tanto la marca deportiva como el club tienen por bandera".

Una iniciativa global que traspasa fronteras

La exposición también traspasa fronteras con la colaboración de la DFL Deutsche Fußball Liga, que junto con los clubes de la Bundesliga y la Bundesliga 2, además de la Fundación de la DFL, han lanzado recientemente la campaña 'TOGETHER! STOP HATE. BE A TEAM'. Se trata de un proyecto que busca concienciar sobre la "importancia de acabar con la discriminación en todas las dimensiones de la diversidad".

De este proyecto se exhiben en el Museo Legends el balón, la camiseta conmemorativa y el brazalete que los jugadores lucieron hace algunos meses en la Liga alemana. EFE

