Ana Redondo ve al PP "abducido" por un Vox que "no tiene límites y no respeta los derechos humanos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el Partido Popular está "abducido", en las instituciones donde gobierna en coalición, por un Vox que "no tiene límites y que desde luego no respeta los derechos humanos de las personas" después de que los de Santiago Abascal hayan pedido en las Cortes la retirada de la bandera arcoiris o un diputado del partido se haya burlado en Extremadura de la línea gratuita contra la lgtbifobia. En estos términos se ha expresado la titular de la cartera de Igualdad antes de participar en la marcha por el Orgullo 2024 en Valladolid, donde ha lamentado la petición del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de la retirada "sin dilación" de la bandera arcoíris colocada por el PSOE en el Parlamento autonómico. Redondo ha criticado esta postura puesto que en esa bandera "caben todos ya que representa la alegría y la diversidad y nadie va a lograr arrebatar al movimiento ese emblema". A este respecto, la ministra de Igualdad ha puesto el foco en la "importancia" de participar en marchas como la que se ha celebrado este jueves en Valladolid para una sociedad "abierta, libre, plural y en la que todos tengan su espacio". Durante su intervención ante los medios, la titular de la cartera de Igualdad también ha hecho referencia a las declaraciones de un diputado de Vox en Extremadura que se ha burlado de la línea gratuita contra la lgtbifobia al ironizar con que "la asociación de bigotudos que fuman también quiere un teléfono". Para Redondo, esto supone una "falta de respeto intolerable y de humanidad" por parte de Vox, en tanto en cuanto hay personas que "no entienden la empatía, ni respetan los derechos humanos o la democracia". "El problema es que no es un caso aislado y lo que nos preocupa es una ola reaccionaria que estamos viviendo desde que Vox se ha instalado en muchos gobiernos", ha reflexionado la ministra. En ese sentido, Redondo también ha lamentado que en algunas instituciones como el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León o las Cortes se haya decidido no colgar la bandera arcoiris o pedir la retirada del emblema en esta jornada. INVISIBILIZAR EL MOVIMIENTO El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, por su parte, también ha advertido a quienes quieren "invisibilizar" el movimiento LGTBI que "no son conscientes de que es imparable". Al hilo de estas palabras, Tudanca ha asegurado que España es "uno de los países más libres del mundo" pero que se encuentra en "claro retroceso" porque, ha incidido, "incluso quieren prohibir que se utilice la bandera arco iris". "No son conscientes de que este movimiento es imparable, de que no vamos a permitir que se dé ni un solo paso atrás", ha incidido, motivo por el que ha advertido de que el PSOE ha colgado y colgará todos los años la bandera en las Cortes y va a presentar una ley para que Castilla y León "deje de ser la última comunidad autónoma que tiene una legislación específica propia para demostrar que los socialistas quieren libertad, democracia y derechos para todos y para todas".

Compartir nota: Guardar Nuevo