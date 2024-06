Carmen Posadas dice que Hacienda le sancionó por ir al mismo asesor de Ana Duato y Arias

Madrid, 26 jun (EFE).- La escritora Carmen Posadas ha testificado en el juicio a 28 procesados de fraude fiscal que sufrió una inspección de Hacienda por la que tuvo que regularizar su situación y fue sancionada por fiarse del acusado Fernando Peña, el mismo que asesoró a los actores Ana Duato e Imanol Arias, que también están siendo juzgados.

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles la vista en la que el fiscal pide la pena más elevada, 298 años de prisión, para Fernando Peña, inspector de Hacienda en excedencia y máximo responsable del despacho de abogados Nummaria, desde el que supuestamente se ofrecía a clientes estructuras societarias opacas en España y otros países para eludir el pago de impuestos.

Entre sus clientes se encontraban los actores Imanol Arias y Ana Duato a quienes el fiscal acusa de varios delitos fiscales en sus declaraciones de la renta por ingresos procedentes principalmente de su participación en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'.

En virtud de un pacto con el fiscal en la primera sesión del juicio, Imanol Arias confesó un fraude de unos 2 millones de euros y aceptó una condena de dos años y dos meses de cárcel -que no implica su ingreso en prisión- frente a los 27 años iniciales que solicitaba el fiscal.

Por su parte, Ana Duato se sigue enfrentando a una petición de la Fiscalía de 32 años de cárcel por un supuesto fraude de 1,9 millones de euros acumulado por cuotas presuntamente defraudadas del IRPF de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017, mientras que para su marido, el productor de la citada serie, Miguel Ángel Bernardeau, el fiscal solicita 18 años de prisión.

En la jornada de este miércoles han declarado como testigos otros clientes de Nummaria, entre ellos Carmen Posadas, que ha manifestado que sufrió una inspección fiscal.

Carmen Posadas ha explicado que como no entendía nada de asuntos fiscales su cuñado le recomendó a Fernando Peña, del que le dijo que "era una persona relevante y el mejor en este campo, que tenía como clientes a artistas y a otros escritores y que era especialista en derechos de autor".

"Es algo que sale de mi esfera y por eso confié en Fernando Peña en su momento", ha recalcado Carmen Posadas.

Ha recordado que Fernando Peña le dijo que podría cobrar a través de una sociedad para beneficiarse a efectos fiscales pero "luego cambió la ley y no se podía hacer".

"Tras la inspección fiscal tuve que pagar lo que no había pagado antes y se me impuso además una sanción", ha dicho la testigo, que ha aclarado que no ha sido sometida a ningún procedimiento penal y que regularizó su situación fiscal cuando estalló este caso a raíz del registro en el despacho Nummaria.

También ha testificado la periodista Marta Robles, que ha dicho que igualmente sufrió una inspección de la Agencia Tributaria.

Ha recordado que cuando cambió la legislación le dijo a Fernando Peña que ella quería declarar como persona física en lugar de hacerlo a través de una sociedad pero él le señaló que "iba a pelearlo" para lo que le montó un diseño societario a través de una agrupación europea de interés económico (AEIE).

"No entendía que en mis circunstancias personales, que eran muy normales, tuviéramos que hacer algo extraño", ha subrayado Marta Robles.

"Fernando Peña me dijo que la AEIE era legal y que se tenía que hacer así, le pregunté 250 veces por qué y siempre me decía lo mismo: tranquila, que tú de esto no sabes, no te preocupes".

Una de la empleadas de Nummaria que trabajó como secretaria de Fernando Peña ha testificado que el despacho tenía entre 300 y 400 clientes entre personas y empresas. EFE

cng/aam