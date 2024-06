Asociaciones judiciales celebran la renovación del CGPJ: "Pone fin a una anomalía inadmisible"

Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han celebrado este martes el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del poder Judicial (CGPJ) porque así "se pone fin a una anomalía inadmisible" que se ha mantenido durante "demasiado tiempo". En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Alejandro Gómez Mariscal de Gante, ha señalado que con este acuerdo anunciado en Bruselas se vuelve "a la normalidad institucional" y ha aplaudido que, en paralelo, "se inicien los trámites para reformar la ley". Por su parte, en un comunicado de la asociación JJpD, su portavoz Edmundo Rodríguez ha indicado que los acuerdos hechos públicos "van por el camino correcto" dado que no aborda solo la renovación del órgano de gobierno de los jueces sino que contempla una futura reforma "basada en el consenso y el pacto". Destaca además que es positivo "que se hayan respetado las responsabilidades institucionales del futuro nuevo CGPJ" dado que el acuerdo "no alcanza a la presidencia" de ese órgano, que corresponde concretar a los nuevos vocales. Desde esta asociación reclaman ahora a los futuros nuevos vocales que "afronten rápidamente la enorme tarea de recomponer el prestigio perdido y de normalizar la institución, evitando que vuelva a ser utilizado con fines partidistas". "ANOMALÍA DEMOCRÁTICA SIN PARANGÓN" Por su parte, desde la AFJV señalan en un comunicado que con el acuerdo "se pone fin a una anomalía democrática sin parangón que duraba más de cinco años" --debió renovarse en 2018--, pero matizan que se pone fin a esa anomalía "de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces". Para esta asociación, PP y PSOE "en un nuevo obsceno intercambio de cromos han decidido quién forma parte del CGPJ, hurtando de una participación real al Parlamento español, único competente para renovar el CGPJ". Así, consideran que se ha perdido una "oportunidad histórica" de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y permitir "que la carrera judicial eligiese a sus doce vocales judiciales del total de 20 que tiene el órgano". Lamentan que los partidos "no quieran perder su cuota de poder en el CGPJ" y creen que eso traslada una imagen a la ciudadanía de que los vocales del Consejo "tienen una falta de apariencia de independencia y falta de apariencia de imparcialidad".

