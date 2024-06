Rull anuncia este miércoles el resultado de la ronda de consultas para la investidura

El presidente del Parlament, Josep Rull, anunciará este miércoles por la tarde el resultado de la ronda de consultas con los partidos para una eventual investidura o la celebración de un acto equivalente al no haber ningún candidato que haya reunido apoyos suficientes. Fuentes parlamentarias han explicado este martes que Rull hará una declaración institucional este miércoles entre las 16 y las 17 horas después de haberse reunido este martes con los representantes de Comuns, Vox, PP, CUP y Aliança Catalana, y el miércoles con los de ERC, Junts y PSC. En caso de que no hubiera ningún candidato que tenga apoyos suficientes para ser investido, el 25 o 26 de junio se haría un acto equivalente. Este acto equivalente no requiere jurídicamente que se celebre un pleno, aunque es una posibilidad, por lo que estará en manos de Rull convocar o no a un pleno. El candidato socialista, Salvador Illa, anunció este lunes que quiere presentarse a la investidura, pero que pedirá a Rull "más tiempo" para intentar conseguir el apoyo de ERC y los Comuns, mientras que se mantiene la incógnita de qué quiere hacer el candidato de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En el momento en que se haga este acto equivalente comenzará a la cuenta atrás de dos meses hasta la disolución automática del Parlament en caso de que ningún candidato lograse tener los apoyos suficientes para ser investido, que finalizaría el 25 de agosto. En ese caso, el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, deberá convocar nuevas elecciones de manera inmediata para que se hagan en 47 días después de la convocatoria, con una campaña electoral reducida a 8 días. VOX Asimismo, las mismas fuentes han avisado de que el Parlament será "impecable" tras el informe hecho público de la oidora de cuentas de la Cámara que constata que el líder de Vox, Ignacio Garriga, efectuó gastos extraordinarios de más de 39.000 euros. Por ello, ha pedido al letrado y secretario general que planteen para la próxima reunión todas las posibilidades que existen para ver qué acciones puede emprender el órgano ante esta cuestión, en el caso de que sea competente y tenga capacidad de actuación. Será la semana que viene cuando la Mesa tenga conocimiento sobre los diferentes escenarios que existen, después de que este martes aún no se haya podido valorar las explicaciones que el grupo parlamentario ha hecho llegar al órgano durante la reunión.

