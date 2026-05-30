Rodri: “Muy ilusionado de jugar un Mundial e ir a ganarlo”

Madrid, 30 may (EFE).- Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, aseguró sentirse “muy contento y muy ilusionado” de formar parte de la convocatoria de 26 futbolistas para un Mundial en el que se marca como objetivo “ir a ganarlo”.

“Muy contento. Muy ilusionado con este reto tan bonito que tenemos por delante. De jugar un Mundial, de ir a por todas e ir a ganarlo”, dijo en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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“Muy expectante de ver a mis compañeros y juntarme con ellos, que somos una familia. A ver si somos capaces de conseguir nuestra segunda estrella”, completó Rodri a su llegada a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. EFE