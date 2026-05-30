El París Saint-Germain, campeón en los penaltis

Budapest, 30 may (EFE).- El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva y en toda su historia, tras imponerse en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest. EFE
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