Domingo, 31 de mayo 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026 ESPAÑA

Las Rozas (Madrid). La selección nacional entrena este domingo desde las 11:00 en una sesión abierta al público en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con el objetivo puesto en los dos amistosos preparatorios para el Mundial: el 4 de junio en A Coruña contra la de Irak y la madrugada del 9 de junio ante Perú en la ciudad mexicana de Puebla (México).

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FÚTBOL LALIGA HYPERMOTION

Madrid. Con las dos plazas de ascenso ya decididas a favor del Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña, seis equipos pelean este domingo, en la última jornada de LaLiga Hypermotion, por los dos puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso a LaLiga EA Sports. Además, del duelo entre el Leganés y el Mirandés saldrá el último equipo que desciende a Primera RFEF.

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TENIS ROLAND GARROS

París. Los españoles Rafa Jódar y Pablo Carreño cruzan este domingo sus caminos en los octavos de final de Roland Garros, fase en la que el alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, se enfrenta al neerlandés Jesper de Jong, repescado de la previa, mientras que el brasileño Joao Fonseca, verdugo del serbio Novak Djokovic, se ve las caras con el danés Casper Ruud, dos veces finalista en París. Información de Luis Miguel Pascual.

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En la misma ronda del cuadro femenino, la número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se cruza con la japonesa Naomi Osaka, mientras que la polaca Iga Swiatek, tercera favorita, se enfrenta a la la ucraniana Marta Kostyuk. Información de Luis Miguel Pascual.

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CICLISMO GIRO DE ITALIA

Redacción deportes. Con un recorrido de 131 kilómetros llano y con salida y llegada en Roma, el Giro corona este domingo en su vigésima primera y última jornada al danés Jonas Vingegaard, gran dominador de la prueba, ganador de cinco etapas, que suma su primera ronda italiana y completa las tras grandes, pues ya tenía dos victorias en el Tour de Francia (2022 y 2023) y una en la Vuelta a España (2025).

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Barcelona. La fase regular de la Liga Endesa se cierra este domingo con un último partido, el aplazado de la trigésima tercera jornada que enfrenta en el Palau Blaugrana al Barça y al Valencia Basket y cuyo resultado servirá para definir del segundo al quinto puesto y las eliminatorias de cuartos de final.

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MOTOCICLISMO MUNDIALES

Mugello (Italia). El italiano Marco Bezzecchi, en MotoGP; y los españols Manuel González, en Moto2; y David Almansa, en Moto3, arrancan este domingo desde el primer puesto sus respectivas categorías en el Gran Premio de Italia, séptima prueba de los Mundiales de velocodad y que se disputa en el circuito de Mugello. Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00.

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AUTOMOVILISMO INDYCAR SERIES

Detroit (EE.UU.). Alex Palou defiende este domingo en Detroit su liderato de la IndyCar Series, la octava cita del año y todavía con la resaca de unas 500 Millas de Indianápolis conquistadas hace siete días por el sueco Felix Rosenqvist.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Liga Diamante. Tercera prueba, en Rabat.

- Madrid Vintage Run (09:00. Bravo Murillo) y Madrid marcha (11:00. Gran Vía).

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AUTOMOVILISMO

- Acaba el Rally de Japón, séptima prueba del Mundial de rallys. Seis tramos, el último a las 07.15.

- IndyCar Series. 8ª prueba: Chevrolet Detroit Grand Prix, en el circuito urbano de Detroit, Michigan (EE.UU.).

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BALONCESTO

- Liga Endesa. Partido aplazado de la 33ª jornada: Barça-Valencia Basket (19.00). (FOTO)

- Final de la Final a Cuatro de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas (12.00).

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. 30ª y última jornada (todos a las 18.00): Bathco Torrelavega-Sanicentro Guadalajara, Dicorpebal Logroño La Rioja-Barça, Horneo Alicante-Bada Huesca, Recoletas At. Valladolid-Viveros Herol Nava, Frigoríficos Morrazo-Cajasol Ángel Ximenez Puente Genil, Fraikin Granollers-Caserío Ciudad real, Rebi Cuenca-Irudek Bidasoa Irún.

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- Liga Guerreras femenina. Final. Segundo partido. Rocasa Gran Canaria-Super Amara Bera Bera (19.45).

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CICLISMO

- Acaba el Giro de Italia (FOTO). 21ª y última etapa. Roma-Roma (131 kms).

- Giro de Italia femenino (hasta 7).

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ESCALADA

- Acaban las Series Mundiales de escalada Comunidad de Madrid 2026, en Alcobendas.

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FÚTBOL

- Entrenamiento abierto al público de la selección española masculina en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 11:00. Presentación de un patrocinio a las 12:30. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga F. 30ª jornada: Eibar-DUX Logroño, Real Madrid-Granada, Real Sociedad-Atlético de Madrid (12.00), Costa Adeje Tenerife-Deportivo Abanca (13.00) y Athletic-Alhama ElPozo, Levante-Badalona Women y Madrid CFF-Barcelona (16.00).

- Campeonato de Europa sub-17, en Estonia (hasta 7). España-Croacia, en Rakvere (13.30).

- Amistosos: Japón-Islandia, en Tokio (12.25); Suiza-Jordania, en St. Gallen (15.00); Cabo Verde-Serbia, en Lisboa (15.30); Alemania-Finlandia, en Maguncia (20.45); Estados Unidos-Senegal, en Charlotte (21.30); y Brasil-Panamá, en Río de Janeiro (Maracaná) (23.30).

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FÚTBOL SALA

- Primera división. Cuartos de final. Segundo partido: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia Costa Cálida (17.00).

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GIMNASIA RÍTMICA

- Terminan los Campeonatos de Europa de gimnasia rítmica, en Varna (Bulgaria).

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GOLF

- LIV Golf. Acaba el torneo de Corea del Sur, en Busan.

- DP World Tour. Termina el Abierto de Austria, en Kitzbühel.

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HOCKEY HIERBA

- Finales de las ligas masculina, Club de Campo y RC Polo (11.30); y femenina, Club de Campo-Atlétic Terrassa (14.00). Club de Campo Villa de Madrid.

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HOCKEY PATINES

- OK Liga. Semifinales (al mejor de 5). Segundo partido: Liceo-Calafell (12.00) (1-0).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Italia, 7ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Mugello. Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00. (FOTO)

- Mundial de Superbike. 6ª cita, en el Motorland Aragón, en Alcañiz (Teruel). Segunda carrera (15.30)

- Mundial de motocross MXGP. GP de Alemania, en Teutschenthal. Dos Mangas.

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NATACIÓN

- Acaba la Copa del Mundo de natación artística, en Pontevedra.

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PARALÍMPICOS

- Acaba el Europeo de rugby en silla de ruedas, en Zaragoza.

- Termina el Mundial de hockey en silla de ruedas, en Pajuhlati (Finlandia).

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REMO

- Copa del Mundo. Acaba la prueba de Sevilla.

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RUGBY

- Series Mundiales de rugby 7. Termina el torneo de Valladolid.

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TENIS

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Philippe-Chatrier (desde las 11:00); Marta Kostyuk (UKR/15)-Iga Swiatek (POL/3), Elina Svitolina (UKR/7)-Belinda Bencic (SUI/11). No antes de las 15:30: Jesper De Jong (NED)-Alexander Zverev (GER/2). No antes de las 20:15: Casper Ruud (NOR/15)-Joao Fonseca (BRE/28).

. Pista Suzanne-Lenglen (desde las 11:00): Sorana Cirstea (ROU/18)-Xiyu Wang (CHN), Rafa Jódar (ESP/27)-Pablo Carreño (ESP), Mirra Andreeva (RUS/8)-Jil Teichmann (SUI) y Jakub Mensik (CZE/26)-Andrey Rublev (RUS/11).

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VELA

- Acaba el Trofeo Conde de Godó, en Barcelona.

- Termina la sexta prueba del Mundial de SailGP.

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