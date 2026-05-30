Los sindicatos educativos catalanes desconvocan las huelgas mientras se vote el acuerdo

Barcelona, 30 may (EFE).- Los sindicatos educativos Ustec y Aspepc (profesores de secundaria) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Ustec, el principal sindicato del sector, junto con CGT, Intersindical y COS, iniciarán la consulta entre el personal docente el lunes a las 12:00 horas del mediodía y la mantendrán abierta hasta el jueves al mediodía, mientras que Aspepc abrirá ese periodo mañana domingo a las 08:00 horas de la mañana, también hasta el jueves, han señalado a EFE fuentes de los sindicatos.

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Las organizaciones han detallado que la huelga prevista el viernes se mantiene por ahora en pie, aunque su celebración dependerá del resultado la consulta.

El pacto alcanzado ayer viernes, que la Ustec ha calificado de "preacuerdo", contempla un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales hasta 2029 para los docentes, incluida la subida autonómica y la estatal.

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Según ese sindicato, el plan acordado supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).

Esto, sumado a los incrementos previstos de la parte estatal, ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años.

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El Departamento de Educación ha indicado que el nuevo aumento salarial supondrá una inversión de 726 millones de euros, que se suman a los 2.000 millones que ya se pactaron en marzo solo con CC.OO y UGT. EFE