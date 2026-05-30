Espana agencias

Los sindicatos educativos catalanes desconvocan las huelgas mientras se vote el acuerdo

Guardar
Google icon

Barcelona, 30 may (EFE).- Los sindicatos educativos Ustec y Aspepc (profesores de secundaria) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Ustec, el principal sindicato del sector, junto con CGT, Intersindical y COS, iniciarán la consulta entre el personal docente el lunes a las 12:00 horas del mediodía y la mantendrán abierta hasta el jueves al mediodía, mientras que Aspepc abrirá ese periodo mañana domingo a las 08:00 horas de la mañana, también hasta el jueves, han señalado a EFE fuentes de los sindicatos.

PUBLICIDAD

Las organizaciones han detallado que la huelga prevista el viernes se mantiene por ahora en pie, aunque su celebración dependerá del resultado la consulta.

El pacto alcanzado ayer viernes, que la Ustec ha calificado de "preacuerdo", contempla un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales hasta 2029 para los docentes, incluida la subida autonómica y la estatal.

PUBLICIDAD

Según ese sindicato, el plan acordado supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).

Esto, sumado a los incrementos previstos de la parte estatal, ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años.

El Departamento de Educación ha indicado que el nuevo aumento salarial supondrá una inversión de 726 millones de euros, que se suman a los 2.000 millones que ya se pactaron en marzo solo con CC.OO y UGT. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La colombiana Andrea Ríos reivindica la fuerza de la acrobacia aérea ancestral en el FÀCYL

Infobae

Macron felicita al PSG: "¡Una nueva estrella brilla sobre París!"

Infobae

Doué: "Queremos más, tenemos muchísima hambre"

Infobae

Havertz: cuatro toques, 6 segundos, 40 metros y un golazo insuficiente

Infobae

Pacho: "Somos un equipo muy resiliente"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile marcado por vehículos nuevos, la caída de la bandera y el mal tiempo

ECONOMÍA

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

Valencia, Baleares y Canarias lideran la creación empresarial en España: transporte y logística los principales sectores

La reforma laboral redujo la temporalidad, pero no mejoró los ingresos de la Seguridad Social

Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

Los recursos naturales de Latinoamérica, una prioridad para EEUU y China, pero también para la UE

DEPORTES

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

Así te hemos contado la final de final de la Champions League entre PSG Y Arsenal: Luis Enrique hace historia

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia