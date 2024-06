La Peña Oviedista Barcelona, lista para un partido histórico contra el Espanyol

Barcelona, 19 jun (EFE).- El Oviedo disputará este domingo contra el Espanyol, en el Stage Front Stadium, el partido más importante de su historia reciente al jugarse subir a Primera, tras el 1-0 de la ida de la promoción de ascenso en el Tartiere, y contará con un aliado entregado: la Peña Oviedista Barcelona.

Esta agrupación se formalizó en agosto de 2013 y desde entonces el reducto de aficionados oviedistas en la Ciudad Condal ha crecido. Actualmente son unos 80, pero llegaron a superar el centenar. Sergio Vázquez, cofundador y presidente de la peña, destaca su emoción ante un duelo clave para la entidad.

En la capital catalana lo más sencillo, sobre el papel, hubiera sido ser de Barcelona, del mismo Espanyol o del Real Madrid, pero el Oviedo, para los integrantes de la peña, es distinto. "Mis raíces familiares me tiran mucho. Otros equipos ganarán muchos títulos, pero no me hacen sentir lo mismo", confesó Vázquez a EFE.

El partido de promoción a Segunda contra el Albacete en 2013 fue el germen de esta peña. Otro de sus socios destacados, Iván Carballo, relató que muchos aficionados se conocieron durante ese duelo y decidieron organizarse: "Varios veníamos de Barcelona y se decidió crear la primera peña del Oviedo en Cataluña".

El sentimiento de unión hace grande a esta agrupación. "Es como apoyar al fútbol del pueblo, te sientes parte esencial y directa del equipo. El bloque nos llama para saludarles al hotel en el que están concentrados y vemos el aprecio que nos tienen cuando les apoyamos en los estadios", insistió Carballo.

Ambos coinciden en que el momento actual es histórico para el Oviedo y compensa todos los pequeños sacrificios que se han realizado: "Subiremos o no, pero estamos más que orgullosos del equipo. No hay nada comparable a ser partícipe de esto y vivir esa superación temporada tras temporada".

Respecto al partido de vuelta contra el Espanyol, el presidente Sergio Vázquez se mostró muy positivo respecto al desenlace del cruce. "Con el 1-0 del Tartiere soy bastante optimista por las sensaciones que transmite el equipo. Contra el Eibar lo vimos más negro y remontamos (0-0 en la ida y 0-2 en la vuelta)", recordó.

La actividad la Peña Oviedista Barcelona es constante, con desplazamientos habituales y numerosas actividades, entre las que también se incluye el apoyo al equipo de baloncesto y al femenino. Su sede, en la Avenida Diagonal de Barcelona, es una cita clave para todos sus aficionados.

Si el Oviedo finalmente asciende, como todos los miembros de la peña esperan, la sede de la calle Diagonal será el punto de encuentro. No faltará el recibimiento a los futbolistas antes de entrar en el estadio ni tampoco el saludo posterior al duelo frente al Espanyol.

Recordemos que el Oviedo militó en Primera División por última vez en la campaña 2000-01 y, tras descender progresivamente hasta Tercera División, volvió a Segunda en el curso 2015-16. El cuadro asturiano tiene ahora una oportunidad histórica contra el Espanyol para regresar a la máxima categoría. EFE

1011112

dpb/fa/jpd