Vox denuncia la traición del PP por colgar la bandera LGTBI en el Parlament balear

Palma, 13 jun (EFE).- El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha denunciado este jueves la "traición" del PP y la "decepción enorme" que supone que los populares den su apoyo a colgar este año la bandera LGTBI de la fachada principal de la institución legislativa.

En una rueda de prensa con carácter urgente, Le Senne ha explicado que la Mesa del Parlament ha aprobado colgar este símbolo el próximo viernes 28 de junio con el apoyo del PP y el PSOE y la oposición de Vox.

Le Senne votó en contra y ha mostrado su sorpresa este jueves porque había acordado con el PP que no apoyaría esta iniciativa y que durante toda la legislatura no se colgaría ningún símbolo salvo los oficiales, los que "representan" a todos los ciudadanos.

Para Le Senne, la bandera LGTBI es un "símbolo de división", que no acoge a todas las personas homosexuales, sino a un "lobby" y a un "grupo de pensamiento" concreto y, de hecho, el año pasado no se exhibió en la balconada principal de la Cámara.

"La decepción con el PP es absoluta", ha insistido Le Senne sobre el desacuerdo con sus socios políticos en esta legislatura.

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha explicado a EFE que su grupo votó en la Mesa del Parlament a favor de colgar la bandera LGTBI porque así lo aprobó el pleno de la institución el pasado octubre.

"Nuestro partido nunca ha tenido problemas con la bandera LGTBI", ha argumentado la diputada, quien ha expresado su extrañeza por la "disconformidad personal" de Le Senne.

Durán ha recordado que cuando se debatió en octubre la proposición no de ley relativa a la bandera LGTBI su grupo propuso una enmienda para que cualquier autorización requiriera del acuerdo unánime de la Mesa, pero la iniciativa no prosperó, el PP se abstuvo y se aprobó que el símbolo de las minorías sexuales ondeara en la fachada el 28 de junio.

"No endentemos el enfado", ha remarcado la diputada del grupo mayoritario, quien ha señalado que el acuerdo verbal entre PP y Vox de rechazar en la Mesa colgar símbolos si no hay unanimidad, al que ha aludido el presidente del Parlament, no puede prevalecer sobre una decisión del pleno.

Durán confía en que la contrariedad de Le Senne, no tenga consecuencias en el acuerdo de gobernabilidad con Vox. "Preferimos ser prudentes. No hemos tenido comunicación con Vox", ha manifestado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), firmó en 2023 un acuerdo político de gobierno que permite a los populares gestionar el Ejecutivo autonómico en solitario con el apoyo externo de Vox. EFE

