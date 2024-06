Montero avisa a los fiscales del procès que tienen que aplicar la amnistía "en los justos términos" que fijó el Congreso

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que los jueces y fiscales tienen que aplicar la Ley de Amnistía "en los justos términos" en los que esta norma salió del Congreso de los Diputados y considera que no caben interpretaciones porque la voluntad del legislador es clara, según ha reiterado. Montero ha hecho estas declaraciones al ser preguntada, en concreto, por los fiscales del procès, que en la víspera expresaron su oposición a amnistiar el delito de malversación que se atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont, al entender que es "improcedente" porque hubo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre si considera que detrás de la actuación de los fiscales hay razones políticas, Montero dice que todos tienen "obligaciones" ante la ley y el sistema judicial --"incluidos los fiscales", según precisa,-- tienen que aplicar la voluntad del legislador, ha indicado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press. Señala que la ley ha entrado en vigor esta misma semana y por tanto los juristas tienen que analizar "con detalle", su alcance, dimensión y contenido, pero ha dejado claro que tienen que aplicarla "en los justos términos en los que el Congreso de los Diputados sacó la ley". Sostiene además que ahí no cabe ningún tipo de discusión y por tanto la Justicia tiene que aplicar la ley en unos términos que a su juicio "están bastante claros" en el texto legislativo, de modo que "no caben muchas interpretaciones". De este modo, la 'número dos' del Gobierno y del PSOE replica a los fiscales del procès, que incluso han pedido por escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que si aboga por aplicar la amnistía debe plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo. En todo caso, Montero dice que confía en que el sistema judicial va a ser "leal" a la posición del legislativo y no tiene dudas de que aplicarán la ley en esa línea.

