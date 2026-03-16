Pérez Llorca celebra que Mañueco "revalide la confianza mayoritaria" en Castilla y León

El Partido Popular ha incrementado su presencia en las Cortes de Castilla y León con 33 escaños, dos más respecto a los anteriores comicios, mientras que el PSOE también ha experimentado un avance sumando dos representantes, para alcanzar un total de 30. Vox, por su parte, ha obtenido un procurador adicional, ascendiendo así a 14 escaños. En este contexto, Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, ha señalado la importancia de que Alfonso Fernández Mañueco cuente con el respaldo mayoritario en la comunidad, según publicó Europa Press.

Según detalló el medio, Pérez Llorca felicitó públicamente a Mañueco por repetir la confianza del electorado en Castilla y León. El mensaje, compartido a través de la red social ‘X’, expresaba el reconocimiento al ganador de los comicios autonómicos del 15 de marzo, resaltando que “ahora, a seguir trabajando con responsabilidad, estabilidad y compromiso por esta gran tierra”. El presidente autonómico también sostuvo que el resultado reflejaba una demanda de cambio a escala nacional al afirmar que “España pide cambio”.

A pesar del fortalecimiento de la mayoría del Partido Popular, la cifra alcanzada no le otorga la mayoría absoluta, que requiere 42 procuradores, por lo que deberá negociar acuerdos para garantizar la gobernabilidad, según destacó Europa Press. Por su parte, el Partido Socialista ha mejorado su situación dentro del parlamento regional, logrando obtener dos escaños adicionales y consolidándose como segunda fuerza política.

El avance de Vox con un procurador más amplía las posibilidades de influir en la conformación de mayorías y en los posibles pactos necesarios para constituir un ejecutivo estable. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el aumento en la representación tanto del PP como del PSOE evidencia la consolidación de ambos partidos en el escenario político de Castilla y León, mientras que el ascenso de Vox confirma su papel determinante en la cámara.

El proceso electoral celebrado el domingo 15 de marzo se ha centrado en el desafío de mantener la estabilidad institucional, ante la necesidad de afrontar nuevas etapas y retos políticos en la comunidad. Europa Press consignó que los principales líderes regionales interpretan los resultados como una indicación de los requerimientos de la ciudadanía, remarcando la importancia de asegurar la gobernabilidad.

La revalidación de la confianza hacia Fernández Mañueco por parte del electorado castellano y leonés ha sido elogiada tanto por sus aliados territoriales como por su formación política, en lo que consideran un respaldo clave para los próximos años. Esta coyuntura obliga a los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León a ejercer una negociación activa, dada la ausencia de una mayoría absoluta tras el recuento electoral, puntualizó Europa Press.