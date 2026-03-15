España

La izquierda se presenta dividida y desaparece en conjunto tras no conseguir ningún escaño en las Cortes de Castilla y León: “Nefasto resultado”

Desde IU-Sumar achacan el resultado a la “agrupación del voto útil en el PSOE por miedo a la extrema derecha”

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El candidato de IU a
El candidato de IU a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, comparece ante los medios para comentar los resultados electorales tras los comicios en Castilla y León, hoy domingo en Valladolid. EFE/R. García

La izquierda desaparece del parlamento de Castilla y León al completo. Tanto Izquierda Unida como Sumar y Podemos pierden el único escaño que mantenían desde 2022 y achacan el resultado electoral a “la agrupación del voto útil en el PSOE”. Desde Podemos inciden en el “nefasto resultado”, mientras que desde IU-Sumar se decantan por destacar que parte de la “clase trabajadora” de la comunidad autónoma no tendrá representación en las Cortes.

Por su parte, los populares, que contaban con 31 escaños en el parlamento regional, ascienden a 33 y son la fuerza más votada. Al Partido Popular le siguen los socialistas, que obtienen 30 asientos en comparación a los 28 que tenían en la anterior legislatura. La tercera fuerza más votada es Vox, que obtiene un escaño más (14). La Unión del Pueblo Leonés (UPL) se queda con sus tres escaños que ya obtuvieron en 2022, Por Ávila continúa con uno y Soria ¡Ya! pasa de 3 a 1 escaño.

Desde IU-Sumar lamentan “la acumulación del voto útil en el PSOE por miedo a la extrema derecha”

El candidato de Izquierda Unida-Sumar (IU-Sumar) en Castilla y León, Juan Antonio Gascón, ha sido de los primeros en comparecer ante los medios tras el debacle de la izquierda. La agrupación de Podemos-IU-Sumar desaparece en estos comicios y pierde el único escaño que tenía en el parlamento autonómico. Gascón lamenta el resultado por “la acumulación del voto útil en el PSOE ante el miedo a la extrema derecha”.

Desde IU-Sumar señalan, además, que “las clases trabajadoras no estarán representadas en las Cortes” ante la victoria del Partido Popular, la fuerza más votada este 2026. Sin embargo, el líder castellano ha abogado por “dar certidumbre y tranquilidad y no disculpas”, a la par que ha señalado que seguirán trabajando por Castilla y León.

Juan Antonio Gascón ha indicado que, en los próximos días, analizarán desde la formación las causas del resultado obtenido, el peor desde que se presentan en la autonomía, mientras señala que la candidatura de IU-Sumar “es la candidatura de la unidad de la izquierda”.

Podemos señala un “nefasto resultado” mientras confía en la recuperación del partido en Castilla y León

La formación liderada por Miguel Ángel Llamas en Castilla y León desaparece del parlamento autonómico con un “nefasto resultado”. Podemos pasa de obtener 53.279 votos en 2022 a 8.859 este 2026. Durante la comparecencia a los medios de comunicación, Llamas ha asumido “la responsabilidad total” del resultado en esta noche electoral: “Pido disculpas por los errores que he cometido”.

Los candidatos de los principales partidos, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez Mínguez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), valoran los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Por otro lado, desde Podemos aseguran que las próximas jornadas deberán consistir en “hacer autocrítica”. Además, Llamas ha querido terminar su discurso subrayando los liderazgos emergentes que afirma que se extienden a lo largo del territorio. “El proceso importa, el tránsito importa, y en todo momento hemos pedido el voto al mejor proyecto”, aseguran desde Podemos.

Gabriel Rufián tilda de “negligencia” repetir el mismo tipo de candidatura electoral tras el resultado en Castilla y León

El portavoz d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha sido uno de los primeros líderes nacionales de la izquierda que se ha pronunciado a través de redes sociales: “No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”. El portavoz advierte, además, sobre la ausencia de representación de partidos a la izquierda del PSOE en las recientes elecciones autonómicas.

El candidato de ERC publica
El candidato de ERC publica en X tras el debacle electoral de las izquierdas en Castilla y león. / Captura de pantalla

El candidato de ERC al Congreso de los Diputados lazó en febrero de este año una propuesta para agrupar a las izquierdas de cara a las elecciones generales de 2027. Ante el resultado electoral que ahora obtienen las formaciones de izquierdas en Castilla y León, Rufián urge a movilizarse. En su mensaje publicado en la red social X, Rufián ha recordado que tanto IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo como Podemos, que optaron por listas separadas, quedarán fuera de las Cortes regionales.

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