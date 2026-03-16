Qué se sabe del paso de Shakira por España, empezando por ‘Al cielo con ella’: “Va a ser algo de otro mundo”

Henar Álvarez, presentadora en 'Al cielo con ellas', en RTVE. / RTVE

La última entrega de Al cielo con ella, programa presentado por la cómica Henar Álvarez, ha permitido conocer en primicia los planes de Shakira para su gira en España. La cantante colombiana ha confirmado que traerá un espectáculo sin precedentes al país, para el que se construirá un recinto específico denominado Estadio Shakira. En palabras de la artista, “va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España”.

La presentadora y cómica pasa de La 2 a La 1 después de un año en antena. El programa está alcanzando amplias cuotas de pantalla, lo que evidencia una trayectoria similar a la que desarrolló Marc Giró en RTVE. Ha sido precisamente tras el anuncio de este cambio de cadena cuando Shakira ha revelado más detalles sobre su cita en España.

Qué se sabe del paso de Shakira por España: “Más de dos días”

El recital gratuito de la cantante colombiana celebrado en el Zócalo de Ciudad de México atrajo a más de 400.000 personas, estableciendo un nuevo récord de asistencia en el emblemático espacio. El concierto supuso el cierre de su gira por América. Ahora, Shakira ha señalado que, para la etapa en territorio español, planea “tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista” y que el estadio acogerá el espectáculo “más de dos días”. Estos detalles han sido difundidos por RTVE en el marco de la entrevista exclusiva realizada por Henar Álvarez.

La presencia de Shakira en España se vincula al salto que dará Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez, a la parrilla de La 1. Hasta la fecha, el formato se ha emitido en RTVE Play y La 2. Su estreno, que tuvo lugar en noviembre de 2024 en la plataforma digital gratuita de la corporación, cosechó el mejor debut original en la historia de ese servicio, lo que propició su llegada posterior a La 2 para una segunda temporada que ha confirmado el respaldo de la audiencia. Henar Álvarez ha dirigido un mensaje de agradecimiento en el último programa en La 2, invitando a la audiencia a seguir acompañando al equipo en la nueva etapa, según ha explicado la propia presentadora.

Shakira anuncia que en su gira por España va a “tirar la casa por la ventana”

La exclusiva con Shakira se ha producido aprovechando su estancia en México, donde ha relatado su experiencia tras batir el récord de público en el Zócalo. “Fue increíble, estaba hasta nerviosa”, ha admitido la artista cuando le han preguntado cómo es sentir que puede paralizar una ciudad entera. Respecto a la gira europea, ha adelantado que España será la última parada, y que habrá una apuesta escénica inédita en el país: “España está reservado para el final, voy a tirar la casa por la ventana”.

Shakira no ha concretado el número total de conciertos para esa etapa, pero sí ha asegurado que el “Estadio Shakira” acogerá actuaciones durante más de dos jornadas. El anuncio ha generado una notable expectación en el entorno musical español, dado que la artista ya eligió RTVE para su actuación especial de Nochevieja, emitida desde el teatro Hard Rock Live de Miami el pasado año. Estas declaraciones exclusivas forman parte del avance difundido por la corporación televisiva antes del salto del programa de Henar Álvarez a La 1.

Una trayectoria marcada por invitados y momentos únicos en ‘Al cielo con ella’

Desde su lanzamiento en noviembre de 2024, Al cielo con ella ha contado con 96 invitados únicos, entre los que figuran nombres del ámbito cultural, deportivo, artístico y político. Personalidades como Elvira Lindo, Paco León, Amaral, Andreu Buenafuente, Dulceida, Rigoberta Bandini, Ada Colau, Rosa María Calaf o Víctor Manuel han pasado por el plató, algunos de ellos en más de una ocasión, como María Peláe, Paula Vázquez y Leticia Dolera.

Henar Álvarez en el podcast de Podimo

El programa ha ofrecido episodios tan variados como una declaración de amor pública de Alba Flores a la presentadora, el recordatorio de Chanel solicitando recuperar su vestido mítico de Eurovisión, y testimonios de diversas figuras sobre temas sociales y culturales. Vania Arana, presidenta del sindicato de las Kellys de Barcelona, y la escritora Elvira Lindo han sido otras de las invitadas destacadas. En Al cielo con ella, las reflexiones han ido desde análisis sobre periodismo contemporáneo de la mano de Rosa María Calaf hasta denuncias del machismo en la sociedad actual, como las compartidas por la escritora Lucía Solla. La entrevista exclusiva a Shakira, que pronto podrá verse de forma íntegra, supone el arranque de la nueva etapa de Al cielo con ella en La 1.