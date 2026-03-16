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Azcón da la enhorabuena a Mañueco por su "victoria incontestable" en las urnas

Jorge Azcón felicita a Alfonso Fernández Mañueco después de que el Partido Popular haya conseguido ampliar su representación en las elecciones regionales, aunque necesitará apoyos para formar gobierno tras quedarse a nueve escaños de la mayoría absoluta

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Tras el escrutinio de las elecciones autonómicas celebradas el 15 de marzo, el Partido Popular incrementó su representación en las Cortes de Castilla y León al alcanzar 33 escaños, una cifra que, aunque refuerza su posición, queda a nueve representantes de la mayoría absoluta requerida para formar gobierno de manera independiente. Esta situación obliga a la formación encabezada por Alfonso Fernández Mañueco a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para asegurar la investidura, según consignó el medio Europa Press.

Según detalló Europa Press, Jorge Azcón, presidente de Aragón en funciones, transmitió públicamente sus felicitaciones a Mañueco tras conocerse los resultados. A través de su cuenta en la red social X, Azcón afirmó: “Los castellanos y leoneses han hablado alto y claro en las urnas”. Azcón también señaló que “Castilla y León va a seguir gobernada por el mejor presidente posible”, en referencia al líder popular.

El avance del Partido Popular representa un incremento de dos escaños respecto a los obtenidos en los comicios de 2022, ubicando así al partido con la mayor presencia en la cámara regional. Sin embargo, dado que la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León requiere al menos 42 procuradores, la formación no cuenta con los apoyos suficientes para gobernar en solitario. De esta manera, la etapa próxima estará marcada por la negociación con otras fuerzas políticas para la formación del ejecutivo regional.

De acuerdo con los resultados reportados por Europa Press, el Partido Socialista Obrero Español también experimentó un crecimiento al sumar dos escaños más que en la última legislatura, alcanzando un total de 30 representantes. Este avance sitúa al PSOE como segunda fuerza en el parlamento autonómico y refuerza su posición en la oposición, configurando un escenario político de competencia ajustada.

El partido Vox incrementó su presencia en las Cortes regionales al sumar un escaño más y alcanzar los 14 procuradores, fortaleciendo así su papel dentro de la cámara y consolidando su potencial como posible socio de gobierno o actor clave en las negociaciones para la investidura del futuro presidente de la Junta de Castilla y León, indicó el medio Europa Press.

La necesidad de pactos cobra especial relevancia, pues ningún partido logra por sí solo la mayoría imprescindible para controlar la cámara y designar al presidente autonómico. El resultado de las fuerzas principales señala que el Partido Popular requerirá apoyos externos, en un contexto político donde las alianzas y las negociaciones parlamentarias definirán la configuración del próximo gobierno, según publicó Europa Press.

Las reacciones al resultado electoral han sido variadas. El líder del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, recibió muestras públicas de apoyo tanto de dirigentes de su partido como de representantes institucionales de otras comunidades autónomas. Entre los mensajes más destacados figura la declaración de Jorge Azcón en X, donde remarcó la contundencia del voto y el respaldo a la gestión de Mañueco.

El crecimiento experimentado por el Partido Popular y el Partido Socialista en estos comicios indica una tendencia de fortalecimiento de las grandes agrupaciones políticas tradicionales en la región, en un contexto donde las opciones de minorías y nuevas fuerzas mantienen o ajustan discretamente su representación, detalló Europa Press.

El incremento de escaños para Vox refuerza la relevancia parlamentaria de esta formación, que se consolida como tercera fuerza en Castilla y León y potencial actor clave en el tablero de pactos postelectorales, según los datos divulgados por Europa Press. Estos resultados generan expectación sobre el futuro de las negociaciones y la composición definitiva del gobierno regional.

Tras cerrarse las urnas, el escenario político queda condicionado por la necesidad de diálogo y acuerdo entre formaciones. La decisión de las fuerzas políticas sobre posibles alianzas será determinante para la estabilidad parlamentaria y el funcionamiento institucional de Castilla y León en la nueva legislatura, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

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