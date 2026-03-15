Espana agencias

Guardiola felicita a Mañueco y apela a la "estabilidad", "buena gestión" y "compromiso" del 'popular' en CyL

María Guardiola transmite un mensaje en redes sociales donde resalta la confianza depositada por los ciudadanos tras el triunfo electoral del PP en Castilla y León y subraya las virtudes de la administración encabezada por Mañueco

Guardar

El mensaje difundido por María Guardiola en la red social X abordó la reciente victoria electoral del Partido Popular en Castilla y León, enfatizando la relevancia de la confianza ciudadana en la gestión de Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico. Guardiola atribuyó este respaldo a valores como la estabilidad institucional, la eficacia en la administración y un compromiso sostenido con la región, según reportó Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones transmitió su reconocimiento a Mañueco, también del Partido Popular, por el resultado obtenido en las urnas en Castilla y León. Destacó que “una forma de gobernar que demuestra que la estabilidad, la buena gestión y el compromiso con la tierra siguen contando con la confianza de los castellanos y leoneses”, relacionando estos conceptos con la propuesta política que representa su compañero de partido.

Europa Press consignó que Guardiola reforzó la idea de estabilidad y proyección de futuro en la gestión popular al mencionar las recientes victorias de su formación también en Extremadura y Aragón. Guardiola recalcó que el Partido Popular “ha vuelto a ganar con un proyecto serio y de futuro”, subrayando la permanencia y el atractivo del modelo de gobierno del PP en distintas comunidades autónomas.

En el mensaje, recogido íntegramente por el citado medio, la dirigente placentina presentó la reedición de la confianza social como una consecuencia de la acción política ejercida por el Partido Popular, tanto en Castilla y León como en otras regiones. La insistencia en la estabilidad y la calidad administrativa formó parte central de su argumentario, acompañado de una apelación explícita al vínculo con la tierra.

El análisis de Guardiola sobre la coyuntura postelectoral de Castilla y León también sirvió como respaldo público a Mañueco, resaltando su papel y liderazgo dentro del partido. A través de sus declaraciones en redes sociales—según detalló Europa Press—Guardiola consolidó el mensaje sobre la continuidad de un modelo político basado en la responsabilidad, que, en sus palabras, mantiene la aprobación de la ciudadanía en las regiones donde el PP gobierna.

Temas Relacionados

Alfonso Fernández MañuecoMaría GuardiolaPartido PopularEuropa PressCastilla y LeónExtremaduraEleccionesGobierno autonómicoCompromiso políticoAragónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ayuso felicita a Mañueco en su demostración de que el PP puede gobernar 40 años seguidos en CyL

Isabel Díaz Ayuso expresó su respaldo a Alfonso Fernández Mañueco tras la victoria del Partido Popular en Castilla y León, resaltando el incremento en apoyos electorales y el dominio sostenido de la formación conservadora en la región según su mensaje en redes

Ayuso felicita a Mañueco en

Pérez Llorca celebra que Mañueco "revalide la confianza mayoritaria" en Castilla y León

El dirigente autonómico resalta el respaldo logrado por Fernández Mañueco en la contienda electoral, mientras destaca la necesidad de mantener la estabilidad para afrontar nuevos desafíos y subraya el aumento de representación tanto del PP como del PSOE

Pérez Llorca celebra que Mañueco

Azcón da la enhorabuena a Mañueco por su "victoria incontestable" en las urnas

Azcón da la enhorabuena a

Feijóo felicita a Mañueco por su victoria y reúne este lunes a la plana mayor del PP para analizar resultados

El máximo órgano del partido se reunirá para evaluar el impacto del triunfo conseguido en Castilla y León, en un contexto donde se resalta el crecimiento frente al PSOE y se abren nuevas expectativas sobre alianzas y gobernabilidad

Feijóo felicita a Mañueco por

Podemos admite que el resultado en CyL es "muy malo" y toca "reflexionar": "Vamos a levantarnos"

La formación liderada por Pablo Fernández reconoce públicamente el desplome de sus apoyos en Castilla y León, perdiendo la representación parlamentaria, mientras Ione Belarra advierte sobre las consecuencias sociales y políticas del fortalecimiento de las derechas en la región

Podemos admite que el resultado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La izquierda se presenta dividida

La izquierda se presenta dividida y desaparece en conjunto tras no conseguir ningún escaño en las Cortes de Castilla y León: “Nefasto resultado”

UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila suman 5 procuradores en las Cortes de Castilla y León pero no alcanzan la relevancia esperada: “Los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos”

Vox logra “un resultado histórico”, pero sus expectativas se desinflan en Castilla y León: solo logra un escaño más, aunque aún será determinante para la gobernabilidad

El PSOE respira aliviado con un “buen resultado”, aleja el fantasma del descalabro y gana dos escaños, pero no consigue el sorpasso en Castilla y León: “Somos el futuro”

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026, en directo: El PP gana y suma dos escaños, pero el PSOE resiste y obtiene otros dos, mientras se desinfla el auge de Vox

ECONOMÍA

Una panadería alemana prohíbe el

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”