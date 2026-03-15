UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila suman 5 procuradores en las Cortes de Castilla y León pero no alcanzan la relevancia esperada: “Los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos”

Los candidatos de Por Ávila, UPL y Soria Ya (Montaje Infobae)

Tras las victorias del PP en Extremadura y en Aragón, Alfonso Fernando Fernández Mañueco ha conseguido el triplete para la derecha con el 35,46% de los votos. Ahora tendrá que ver si pacta con Vox (18,90%) para llegar a la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León, sobre todo después de los inconvenientes de la última legislatura. Recordemos que la ruptura de la coalición de gobierno dejó al Partido Popular con minoría parlamentaria y, por consiguiente, fue imposible aprobar los presupuestos de 2025 y de 2026.

El PSOE tampoco se ha quedado muy lejos de su opositor, con el 30,77%. Sin embargo, no tiene posibilidad de pacto con ningún partido, ya que con estos comicios prácticamente ha desaparecido el apoyo a la izquierda en la comunidad autónoma. Ante este panorama, el porcentaje de los partidos regionales puede ser determinante en las negociaciones. Unión Por León (UPL), con Alicia Gallego al frente, ha obtenido un 4,34%, gracias al apoyo en León, Zamora y Salamanca.

Por su parte, Soria ¡YA!, que esperaba igualar al menos los resultados del año pasado, ha tenido una caída importante al perder más de la mitad de sus votos. Y es que ha pasado de tener 19.385 a 8.728 votos entre comicios. Finalmente, se quedará con 1 solo procurador en las Cortes. Mientras, Por Ávila ha quedado con un resultado muy similar, pero con la pérdida de 2.850 votos.

Los tres, a pesar de representar a diferentes territorios, tienen un sentimiento común de abandono por las que se considera que son las provincias ‘privilegiadas’. El voto en la comunidad, recordemos, se divide entre 82 procuradores que se eligen entre las diferentes provincias en base a la población: Valladolid con 15, León con 13, Burgos con 11, Salamanca con 10, Ávila, Palencia, Segovia y Zamora con 7 cada una y Soria con 5.

La candidata a la presidencia de Castilla y León por UPL, Alicia Gallego, durante su valoración de los resultados de las elecciones que se han celebrado este domingo en la comunidad castellano leonesa. EFE/J.Casares.

UPL “como tercera fuerza en León y cuarta en la autonomía”

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) esperaba mantenerse como la fuerza más votada en la provincia de León y, por tanto, superar el 5% de los votos. Desde el partido nacionalista consideran que “ni Valladolid ni Madrid han sabido —ni querido— ofrecernos el proyecto que merecemos”. Por ello, con su lema ‘Defiendo lo tuyo’, ha convencido al 4,34% (53.260 personas) de la población, teniendo un resultado llamativo en León con un 20,95% de los votos. No obstante, no ha conseguido una cifra significativa en Zamora o en Salamanca.

De esta manera, conseguirán un total de 3 procuradores que estarán encabezados por la abogada y funcionaria de 51 años. Una vez conocidos los resultados, Gallego ha sostenido ante la prensa que irán paso a paso a la hora de afrontar la legislatura, siempre que no se produzca una repetición electoral, lo que dependerá de si le interesa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Asimismo, la candidata ha dejado abierta la posibilidad de crear un nuevo grupo mixto “si no cambian o reinterpretan los reglamentos alegremente según les interese”.

Y es que “todo depende de si a Feijóo le interesa la repetición. Imagino que, si le interesa, a Mañueco también. Los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos”, ha apostillado para EFE. Aun así, se alegra de que UPL se haya “consolidado como tercera fuerza en León y cuarta en la autonomía”. Entre sus objetivos, recordemos, el partido pretende luchar contra la despoblación, el impulso de la economía y la industria y la protección del medio ambiente junto con la mejora de infraestructuras, entre otras.

El candidato a la presidencia de Castilla y León por Soria YA!, Ángel Ceña, comparece en su sede ante los medios para valorar los resultados de las elecciones que se han celebrado este Domingo. (EFE / Wifredo García.)

Soria ¡YA! cae en picado y pierde la mitad de sus votos

Por su parte, a pesar de que Soria ¡YA! ha afrontado las elecciones con una posición “transversal” al margen del eje izquierda-derecha, no ha conseguido siquiera igualar el resultado de 2022. Su objetivo se centraba en propuestas para el mundo rural y las zonas vaciadas de la provincia. Hasta ahora, la formación contaba con tres procuradores en el parlamento autonómico. “Mis expectativas son repetir o mejorar los anteriores resultados, y volver a ser la fuerza más votada en la provincia”, ha señalado después de votar.

Sin embargo, el sondeo preliminar se ha reflejado en las urnas. Pese a ello, su representante Ángel Ceña ha asegurado que “aceptamos con respeto y responsabilidad” el resultado. Del mismo modo ha afirmado que estos números “nos van a hacer analizar lo que hemos fallado y por qué este contexto nos ha perjudicado”. Aun así, desde Soria ¡YA! esperan determinar también un camino donde “podemos seguir creciendo” para ver “cómo podemos seguir sirviendo a los ciudadanos y al territorio”.

Así, como ha señalado Ceña “vamos a seguir trabajando por Soria solo por 1 procurador, pero vamos a tener que hacer lo posible”, ha determinado. Igualmente, ha señalado que “nos enfrentamos a partidos políticos con muchos recursos y mucha fuerza exterior” y “a lo mejor nuestro proyecto no está lo suficientemente fuerte como para competir con eso que ponen encima de la mesa”, ha concluido.

El candidato de Por Ávila a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual (d), celebra los resultados de su formación durante la valoración de los resultados electorales hoy domingo en la capital abulense (EFE/Raúl Sanchidrián)

Por Ávila no consigue superar sus números

Por último, el presidente de Por Ávila (XAV), José Ramón Budiño, se ha mostrado “muy orgulloso” por haber revalidado su procurador Pedro Pascual. A pesar de que esta misma mañana el representante del partido en las Cortes haya afirmado que “en estas elecciones nos jugamos muchísimo, porque Ávila merece mucho más”, al conocer el resultado ha asegurado que estas cifras también son “importantes” al simbolizar la “consolidación” de su proyecto político.

Los candidatos de los principales partidos, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez Mínguez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), valoran los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Aunque el origen de este partido se liga directamente con el PP, Pascual ya ha asegurado en reiteradas ocasiones que su partido “aglutina diferentes sensibilidades”, por lo que no se considera “ni conservador, ni progresista”. Ahora quedará ver si deciden pactar con Mañueco para renovar su legislatura. Y es que, “los líderes nacionales han venido a cierto turismo político”, ha lamentado Ramón Budiño, quien ha destacado que el Parlamento autonómico vaya a pasar de 8 a 6 partidos, entre los cuales se mantiene Por Ávila por tercera ocasión consecutiva. Así, entre las negociaciones, probablemente exija mejoras de infraestructuras y servicios públicos en las comarcas de Ávila, que eran algunos de los puntos más relevantes de su programa.