Feijóo felicita a Mañueco por su victoria y reúne este lunes a la plana mayor del PP para analizar resultados

El Partido Popular ha consolidado su protagonismo en el panorama político de Castilla y León, al asegurar 33 procuradores en las recientes elecciones autonómicas, incremento que representa dos escaños más respecto a los resultados obtenidos en 2022. Según publicó Europa Press, con el 99,33% de los votos escrutados, la formación liderada por Alfonso Fernández Mañueco obtuvo el 35,4% del respaldo electoral, cifra que permitió triplicar la distancia con el PSOE en comparación con la anterior cita electoral. Este resultado llega en un contexto marcado por las expectativas de nuevas alianzas, especialmente con Vox, partido que mantiene su posición clave para la conformación del gobierno regional.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo una comunicación directa con Mañueco tras conocerse estos datos y lo felicitó por “su incontestable victoria”. Tal como reportó Europa Press, Feijóo presidió el seguimiento del escrutinio desde la sede nacional acompañado de integrantes del comité de dirección. El lunes, a las 12:00 horas, la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que funciona como el máximo órgano de decisión entre congresos, ha sido convocada para analizar el impacto político de estos comicios. Europa Press informó que se espera que Mañueco reciba una ovación por parte de sus colegas, siguiendo una tradición que ya se vivió recientemente tras los éxitos en Extremadura y Aragón.

El balance de las elecciones sitúa al PSOE como segunda fuerza, con el 30,7% de los votos y dos escaños adicionales, manteniéndose cerca en porcentaje pero por detrás en representación legislativa. Este desempeño, según Europa Press, se da en un contexto en el que Podemos, Izquierda Unida y Sumar han quedado fuera de las Cortes de Castilla y León, reconfigurando el tablero parlamentario hacia un bipartidismo reforzado y una fragmentación disminuida de la izquierda.

Vox se ubicó en el tercer puesto con el 17,6% de los votos, logrando 13 procuradores, tan solo un escaño más que en el último periodo. El ascenso de esta formación, que hace cuatro años experimentó un aumento notable al pasar de 1 a 13 representantes, se estabilizó en esta ocasión, sin alcanzar la meta del 20% que se había fijado, informó Europa Press. De este modo, Vox conserva la “llave de la gobernabilidad” en la región, teniendo en sus manos la posibilidad de virar los acuerdos hacia una coalición formal o apostar por un pacto parlamentario de vigilancia externa, una decisión pendiente tras el colapso del anterior gobierno conjunto en julio de 2024, cuando Santiago Abascal optó por romper los pactos autonómicos con el PP.

Las declaraciones de Feijóo tras el recuento subrayaron el alcance de la victoria popular, al afirmar: “Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022”. Además, Feijóo destacó en ‘X’ que el PP suma diez triunfos electorales en las últimas doce convocatorias, interpretando este dato como una señal clara de alternativa nacional de gestión política: “Los españoles nos siguen ratificando como la única opción de gestión y son claros: España tiene alternativa”.

La valoración interna del PP sobre los resultados en Castilla y León ha llevado a Miguel Tellado, secretario general del partido, a manifestar que la victoria “inapelable” allana el camino para avanzar en negociaciones con Vox, tanto en Castilla y León como en otras regiones como Extremadura y Aragón. Según Europa Press, Tellado afirmó: “Nosotros no les vamos a fallar, nosotros vamos a saber estar a la altura y esperamos que por parte de Vox ahora sí quieran seguir avanzando en esas negociaciones”. También mencionó el objetivo de formar gobiernos de manera ágil, sobre todo en comunidades donde la investidura de candidatos populares, como María Guardiola y Jorge Azcón, permanece pendiente del acuerdo con Vox. Tellado atribuyó la resistencia previa de Vox en estos territorios a un “cálculo electoral” y expresó su deseo de que, sin campañas a la vista, los pactos avancen con mayor celeridad.

El contexto de fondo de estos comicios revela la persistencia del PP en el gobierno autonómico en Castilla y León, donde la alternancia entre los principales partidos nacionales sigue mostrando límites, especialmente en ausencia de representación parlamentaria de fuerzas alternativas de izquierda. Ahora, la conformación del gobierno regional queda sujeta a la negociación con Vox, que, pese a su pérdida de impulso en términos de crecimiento, sigue manteniendo su peso como socio imprescindible para la investidura de Fernández Mañueco.

Las próximas jornadas se desarrollarán bajo la observación de los máximos órganos de dirección popular, con especial atención a la actitud y condiciones que plantee Vox, partido que decidirá entre reeditar una coalición ejecutiva o ejercer su influencia desde la oposición. Tanto el PP como Vox ven en este escenario una oportunidad para redefinir sus estrategias ante futuras convocatorias, según el análisis de Europa Press.