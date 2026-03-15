El PSOE respira aliviado con un “buen resultado”, aleja el fantasma del descalabro y gana dos escaños, pero no consigue el sorpasso en Castilla y León: “Somos el futuro”

El candidato socialista a la presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, comparece ante los medios tras conocer los resultados electorales, hoy domingo en la sede socialista de Soria. EFE/Wifredo García

El PSOE se mantiene como segunda fuerza en Castilla y León, lo que rompe las esperanzas de su nuevo candidato, Carlos Martínez, de disputar el Gobierno autonómico al Partido Popular, quienes llevan 37 años al frente de la Junta. Con escrutinio prácticamente terminado, los socialistas obtienen más de 379.000 votos, el 31% del total, lo que se traduce en 30 procuradores.

Sin embargo, a pesar de no haber llegado a ser la lista más votada, los socialistas mejoran sus resultados con respecto a 2022. La presencia del PSOE en las Cortes suma dos procuradores en comparación con las anteriores elecciones autonómicas, un 1% más de votos.

Este es un balance positivo tras los malos resultados del partido de Pedro Sánchez en las elecciones de Extremadura y Aragón de los últimos meses. Así lo han asegurado fuentes socialistas a EFE, subrayando que la participación del electorado socialista ha sido mayor que en las anteriores convocatorias, lo que interpretan como un signo de mayor movilización.

Así, la presencia del PSOE en las Cortes permitirá a los de Martínez liderar la oposición en el Parlamento autonómico, en una legislatura que volverá a estar marcada por la necesidad de pactos para garantizar un Gobierno estable en la comunidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido no buscar réditos partidistas ni hacer "política cono los incendios" sino "políticas para afrontar los incendios". (Fuente: Cortes Castilla León)

“Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco”

Tras conocer los datos, Martínez ha felicitado a Mañueco por su victoria: “No he tenido tiempo de llamarle, pero lo haré”. Sin embargo, también ha señalado que el discurso del PP vuelve a ser “lo mismo de siempre”. “Vuelve a recriminar, como si tuviera una mayoría holgada para tener un Gobierno en esta comunidad autónoma”, ha señalado, añadiendo que el candidato popular “no se ha enterado de nada”.

Aun así, ha reconocido estar “contento” con los “buenos resultados” del PSOE en estos comicios. “Este proyecto colectivo sin confrontación va a ser, sin duda, el presente y el futuro de esta comunidad autónoma”, ha asegurado, ya que los socialistas “no solamente somos un partido histórico de valores, sino que hemos sabido entender la problemática de la ciudadanía”. Martínez también ha tenido palabras para la ultraderecha, apuntando que “a Vox hoy le han vuelto a decir que si sigue siendo la muleta del PP, tiene los días contados”.

Los candidatos de los principales partidos, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez Mínguez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), valoran los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

“El PSOE va a seguir defendiendo los valores de esta comunidad autónoma”, ha sostenido el líder socialista, y ha dado ejemplos de qué le van a exigir a los populares, desde una ley contra la violencia machista hasta medidas contra la despoblación, pasando por leyes para el desarrollo rural y otras “para paliar la crisis económica que viene de la guerra”.

Pero, a pesar de que acaba de finalizar esta jornada electoral, Martínez ha deslizado incluso la posibilidad de una repetición de los comicios. “Al lío, que hay partido de vuelta”, ha afirmado al referirse al escenario político que se abre en la comunidad tras las elecciones. En la misma línea, ha advertido: “Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco”.