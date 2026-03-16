Espana agencias

Ayuso felicita a Mañueco en su demostración de que el PP puede gobernar 40 años seguidos en CyL

Isabel Díaz Ayuso expresó su respaldo a Alfonso Fernández Mañueco tras la victoria del Partido Popular en Castilla y León, resaltando el incremento en apoyos electorales y el dominio sostenido de la formación conservadora en la región según su mensaje en redes

Guardar

Isabel Díaz Ayuso destacó el crecimiento en votos y escaños obtenido por el Partido Popular en Castilla y León, al tiempo que aludió a la continuidad del partido al frente de la Junta durante cuatro décadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid envió su respaldo al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco tras los resultados de las elecciones, de acuerdo con lo informado por Europa Press.

En su mensaje, publicado en la red social X y citado por Europa Press, Ayuso expresó sus felicitaciones a Fernández Mañueco y al conjunto de la formación en la comunidad, señalando el incremento de apoyos electorales logrado por el partido en estos comicios autonómicos. La dirigente madrileña insistió en que los resultados confirman la hegemonía mantenida por el Partido Popular en Castilla y León durante los últimos cuarenta años.

Europa Press consignó que Díaz Ayuso subrayó textualmente: "Felicidades a Alfonso Fernández Mañueco y al PP de Castilla y León, que han subido en votos y escaños, y demuestran que el Partido Popular va a gobernar Castilla y León cuarenta años seguidos". Este mensaje sintetiza las valoraciones de Ayuso sobre el desempeño electoral de la formación conservadora y su peso político continuado en la región.

El respaldo de Díaz Ayuso llega tras una jornada electoral en la que el Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, se impuso en Castilla y León. Según lo publicado por Europa Press, la presidenta madrileña puso especial énfasis en subrayar tanto el aumento en el número de votos como en el de escaños, aspectos que la propia Ayuso interpreta como una ratificación de la fortaleza de su partido en territorio castellanoleonés.

Los mensajes emitidos por figuras nacionales como Díaz Ayuso han acompañado el análisis postelectoral y el balance celebrado por los dirigentes del Partido Popular tras la victoria. Europa Press señala que el mensaje en X refuerza el componente simbólico de la continuidad del partido en el gobierno regional, aspecto que Ayuso quiso remarcar como prueba de un respaldo social sostenido.

El resultado y su reconocimiento público desde la cúpula del PP de Madrid ponen de relieve, según los datos recogidos por Europa Press, la relevancia que el mapa político de Castilla y León conserva para el conjunto de la organización, que viene liderando la institución autonómica sin interrupciones desde inicios de la década de 1980.

La comunicación elogiosa de Díaz Ayuso a Fernández Mañueco, según el medio Europa Press, subraya el valor interno que la dirección nacional del Partido Popular otorga al mantenimiento de su influencia en los principales territorios autonómicos. La presidenta madrileña asoció la victoria y el ascenso en apoyos al liderazgo del candidato y a la estructura orgánica del partido en la comunidad, consolidando su imagen de cohesión dentro de la formación conservadora.

Temas Relacionados

Partido PopularCastilla y LeónIsabel Díaz AyusoAlfonso Fernández MañuecoComunidad de MadridEuropa PressEleccionesPolítica españolaXGobierno regionalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pérez Llorca celebra que Mañueco "revalide la confianza mayoritaria" en Castilla y León

El dirigente autonómico resalta el respaldo logrado por Fernández Mañueco en la contienda electoral, mientras destaca la necesidad de mantener la estabilidad para afrontar nuevos desafíos y subraya el aumento de representación tanto del PP como del PSOE

Pérez Llorca celebra que Mañueco

Azcón da la enhorabuena a Mañueco por su "victoria incontestable" en las urnas

Azcón da la enhorabuena a

Guardiola felicita a Mañueco y apela a la "estabilidad", "buena gestión" y "compromiso" del 'popular' en CyL

María Guardiola transmite un mensaje en redes sociales donde resalta la confianza depositada por los ciudadanos tras el triunfo electoral del PP en Castilla y León y subraya las virtudes de la administración encabezada por Mañueco

Guardiola felicita a Mañueco y

Feijóo felicita a Mañueco por su victoria y reúne este lunes a la plana mayor del PP para analizar resultados

El máximo órgano del partido se reunirá para evaluar el impacto del triunfo conseguido en Castilla y León, en un contexto donde se resalta el crecimiento frente al PSOE y se abren nuevas expectativas sobre alianzas y gobernabilidad

Feijóo felicita a Mañueco por

Podemos admite que el resultado en CyL es "muy malo" y toca "reflexionar": "Vamos a levantarnos"

La formación liderada por Pablo Fernández reconoce públicamente el desplome de sus apoyos en Castilla y León, perdiendo la representación parlamentaria, mientras Ione Belarra advierte sobre las consecuencias sociales y políticas del fortalecimiento de las derechas en la región

Podemos admite que el resultado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La izquierda se presenta dividida

La izquierda se presenta dividida y desaparece en conjunto tras no conseguir ningún escaño en las Cortes de Castilla y León: “Nefasto resultado”

UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila suman 5 procuradores en las Cortes de Castilla y León pero no alcanzan la relevancia esperada: “Los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos”

Vox logra “un resultado histórico”, pero sus expectativas se desinflan en Castilla y León: solo logra un escaño más, aunque aún será determinante para la gobernabilidad

El PSOE respira aliviado con un “buen resultado”, aleja el fantasma del descalabro y gana dos escaños, pero no consigue el sorpasso en Castilla y León: “Somos el futuro”

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026, en directo: El PP gana y suma dos escaños, pero el PSOE resiste y obtiene otros dos, mientras se desinfla el auge de Vox

ECONOMÍA

Una panadería alemana prohíbe el

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”