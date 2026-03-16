Ayuso felicita a Mañueco en su demostración de que el PP puede gobernar 40 años seguidos en CyL

Isabel Díaz Ayuso destacó el crecimiento en votos y escaños obtenido por el Partido Popular en Castilla y León, al tiempo que aludió a la continuidad del partido al frente de la Junta durante cuatro décadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid envió su respaldo al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco tras los resultados de las elecciones, de acuerdo con lo informado por Europa Press.

En su mensaje, publicado en la red social X y citado por Europa Press, Ayuso expresó sus felicitaciones a Fernández Mañueco y al conjunto de la formación en la comunidad, señalando el incremento de apoyos electorales logrado por el partido en estos comicios autonómicos. La dirigente madrileña insistió en que los resultados confirman la hegemonía mantenida por el Partido Popular en Castilla y León durante los últimos cuarenta años.

Europa Press consignó que Díaz Ayuso subrayó textualmente: "Felicidades a Alfonso Fernández Mañueco y al PP de Castilla y León, que han subido en votos y escaños, y demuestran que el Partido Popular va a gobernar Castilla y León cuarenta años seguidos". Este mensaje sintetiza las valoraciones de Ayuso sobre el desempeño electoral de la formación conservadora y su peso político continuado en la región.

El respaldo de Díaz Ayuso llega tras una jornada electoral en la que el Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, se impuso en Castilla y León. Según lo publicado por Europa Press, la presidenta madrileña puso especial énfasis en subrayar tanto el aumento en el número de votos como en el de escaños, aspectos que la propia Ayuso interpreta como una ratificación de la fortaleza de su partido en territorio castellanoleonés.

Los mensajes emitidos por figuras nacionales como Díaz Ayuso han acompañado el análisis postelectoral y el balance celebrado por los dirigentes del Partido Popular tras la victoria. Europa Press señala que el mensaje en X refuerza el componente simbólico de la continuidad del partido en el gobierno regional, aspecto que Ayuso quiso remarcar como prueba de un respaldo social sostenido.

El resultado y su reconocimiento público desde la cúpula del PP de Madrid ponen de relieve, según los datos recogidos por Europa Press, la relevancia que el mapa político de Castilla y León conserva para el conjunto de la organización, que viene liderando la institución autonómica sin interrupciones desde inicios de la década de 1980.

La comunicación elogiosa de Díaz Ayuso a Fernández Mañueco, según el medio Europa Press, subraya el valor interno que la dirección nacional del Partido Popular otorga al mantenimiento de su influencia en los principales territorios autonómicos. La presidenta madrileña asoció la victoria y el ascenso en apoyos al liderazgo del candidato y a la estructura orgánica del partido en la comunidad, consolidando su imagen de cohesión dentro de la formación conservadora.