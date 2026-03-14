Ciencia

Un nuevo hallazgo sugiere que el té de matcha podría influir en las vías cerebrales del estornudo alérgico

Investigadores japoneses probaron la bebida verde en polvo sobre síntomas respiratorios en ratones y detectaron cambios en la actividad neuronal ligados a la rinitis. ¿Un posible avance para aliviar las molestias desencadenadas por la alergia estacional?

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El estudio japonés sobre matcha
El estudio japonés sobre matcha explora mecanismos neuronales alternativos para controlar síntomas de rinitis alérgica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estornudo alérgico es uno de los reflejos más frecuentes y molestos de la vida urbana, especialmente durante las temporadas de alta concentración de polen. A pesar de que la mayoría de los tratamientos médicos tradicionales se enfocan en bloquear la respuesta inmunitaria, sus efectos secundarios y eficacia limitada impulsan la búsqueda de nuevas alternativas.

Ahora, una investigación de la Universidad de Hiroshima aporta una vía inesperada: el matcha podría actuar directamente sobre los circuitos cerebrales que desencadenan el estornudo.

La investigación, publicada por el portal estadounidense StudyFinds, describe cómo el extracto de matcha logró reducir la frecuencia de los estornudos en modelos animales al intervenir en una región específica del tronco encefálico, sin alterar los marcadores inmunológicos habituales.

Este hallazgo abre la posibilidad de diseñar tratamientos que actúen sobre rutas neurológicas, una estrategia hasta ahora poco explorada en el manejo de las alergias respiratorias.

Cómo se estudió el efecto del matcha en la rinitis alérgica

Para analizar el efecto del matcha, los científicos inmunizaron ratonas de laboratorio con ovoalbúmina, un alérgeno experimental usado habitualmente, y desencadenaron síntomas de rinitis alérgica a través de exposiciones nasales diarias.

Durante cinco semanas, algunos animales recibieron además extracto de matcha procedente de hojas recolectadas en la región de Uji, en Kioto. La administración incluyó solución en agua caliente, acompañada del residuo de hoja en polvo, tres veces a la semana y una dosis extra antes de cada exposición al alérgeno.

ARCHIVO - A la matcha
ARCHIVO - A la matcha se la suele caracterizar como "superalimento". Pero el té verde en polvo puede contener aluminio. Por lo tanto, es mejor no consumirlo en grandes cantidades. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Los investigadores contaron los estornudos en intervalos de cinco minutos tras cada contacto nasal y analizaron distintos parámetros inmunitarios y neurológicos en paralelo.

Al comparar a los ratones tratados con matcha con aquellos expuestos solo al alérgeno o manejados con métodos convencionales, observaron que quienes recibieron el matcha estornudaron menos, tanto tras la exposición directa al alérgeno como a la histamina, aunque no siempre con significación estadística.

Los tratamientos típicos para la rinitis alérgica se concentran en inhibir la respuesta inmunitaria, lo que suele generar efectos secundarios como somnolencia o sequedad nasal. El matcha, según reflejó StudyFinds, podría ser una alternativa potencial, ya que no alteró los niveles de anticuerpos ni la función de leucocitos o mastocitos, algo corroborado mediante pruebas cutáneas independientes.

El posible mecanismo cerebral detrás del efecto antialérgico

El equipo liderado por Osamu Kaminuma profundizó en los mecanismos neuronales, analizando el núcleo trigeminal espinal caudal dentro del tronco encefálico, región esencial en la transmisión del reflejo del estornudo. Para ello, midieron la presencia de la proteína c-Fos, marcador de activación neuronal, que se eleva ante estímulos como la histamina.

Los componentes bioactivos como L-teanina,
Los componentes bioactivos como L-teanina, cafeína y EGCG presentes en el matcha han mostrado efectos en el sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontraron que los ratones tratados con matcha presentaron una reducción sustancial de la actividad de c-Fos en comparación con los animales solo expuestos al alérgeno. Según los investigadores, “el tratamiento con matcha prácticamente eliminó la expresión de c-Fos inducida por la histamina, reduciéndola a niveles basales, lo que sugiere una supresión directa de los mecanismos neuronales subyacentes al reflejo del estornudo”, afirmaron en declaraciones recogidas por StudyFinds.

Entre los compuestos del matcha presentes en el experimento destacan la L-teanina, la cafeína y la epigalocatequina galato (EGCG), estudiados previamente por sus efectos sobre el sistema nervioso.

Alcances, limitaciones y advertencia sobre el uso de matcha

Aunque los resultados resultan prometedores, los responsables del trabajo recalcaron que la investigación es preliminar y fue realizada únicamente en modelos animales.

La cantidad de matcha utilizada para los ratones fue considerablemente mayor que la que suele tomarse en una taza común. Asimismo, aspectos como la genética humana y la exposición sostenida a alérgenos solo pueden simularse de forma parcial en laboratorio.

El matcha destaca como alternativa
El matcha destaca como alternativa potencial que no altera los niveles de anticuerpos ni la actividad de leucocitos ni mastocitos (Imagen Ilustrativa Infobae).

El equipo científico, a través de StudyFinds, subrayó que el matcha no reemplaza los tratamientos médicos convencionales para la rinitis alérgica y recordaron la necesidad de consultar a un profesional de la salud antes de modificar cualquier estrategia terapéutica.

Mientras los tratamientos tradicionales contra la rinitis alérgica se centran en el sistema inmunitario, este hallazgo abre la puerta a intervenir los síntomas desde rutas neurológicas específicas, una opción hasta ahora no incluida en los enfoques usuales para el control de la alergia.

Las investigaciones futuras deberán confirmar si el matcha puede aplicarse de forma segura y eficaz en humanos y definir las dosis apropiadas. El potencial de esta vía neurológica representa un nuevo campo para el abordaje de síntomas alérgicos.

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