Sira Rego pone en valor la "movilización social incontestable" que se vive en España en defensa del pueblo Palestino

La ministra de Juventud e Infancia, Siro Rego, ha puesto en valor la "movilización social incontestable" que se vive en España en defensa del pueblo Palestino que sirve de "motor que presiona de alguna manera" al Gobierno para tomar sus decisiones. La ministra se ha pronunciado de este modo en el marco de un coloquio durante las jornadas organizadas por la Red Acampa por la Paz a lo largo de este mes de junio en A Coruña. En el acto, que ha sido retransmitido vía 'streaming' por diversas radios, la ministra ha compartido charla con la directora ejecutiva de Unrwa España, Raquel Martí, y el periodista Nicolás Castellanos. En su intervención, la ministra, --cuyo padre es palestino y cuya familia paterna reside en Cisjordania, tal y como ella misma ha recordado--, ha destacado que España es un país en el que "históricamente ha habido un enorme movimiento de solidaridad y vinculación" con la causa palestina, que "tiene un reflejo en la posición del Gobierno" de España. Además, en una charla en la que ha señalado que una de las dos organizaciones políticas que conforma el gobierno de coalición, en referencia a Sumar, es "más exigente con respecto a lo que tiene que ser la posición en cuestiones vinculadas al pueblo palestino", ha asegurado que vivió "con un inmenso orgullo" el día que se reconoció en el Consejo de Ministros a Palestina como Estado. " "Sentí un inmenso orgullo de estar sentada en esa mesa en la que estábamos haciendo un reconocimiento que tiene un valor simbólico muy importante", ha sostenido. Sira Rego ha considerado que, "en términos generales", España mantiene una posición "más digna" que la que mantienen otros países en la Unión Europea. Así, ha puesto como ejemplo las "dificultades" para que haya una petición de muchos países europeos de "alto al fuego" pese a ser "una cuestión casi de derecho internacional básico". "Sin embargo, pues desde España se ha defendido desde el primer momento", ha señalado. La ministra, asimismo, se ha referido a la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo para reflexionar sobre el avance de las narrativas de la extrema derecha y los posicionamientos de Europea con respecto a lo que ocurre en la franja de Gaza; así como de la aprobación del pacto europeo de migración y asilo. "Cambia el marco de lo que hemos entendido por la política y por la configuración de los derechos humanos hasta la fecha", ha indicado. En el acto, Raquel Martí ha incidido sobre la dramática situación que se vive en la franja de Gaza, donde las "matanzas se suceden y cada vez son peores". "Ahora mismo ya no hay agua potable, se están propagando las enfermedades infecciosas en un contexto en el que 1,7 millones de personas viven hacinadas en 70 kilómetros cuadrados", ha sostenido para asegurar que la "situación humanitaria es una catástrofe, que hace que las enfermedades se contagien rápidamente mientras los hospitales están destruidos". TUTELA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS En el coloquio, entre otras cuestiones, la ministra ha defendido la necesidad de una acogida "vinculante y solidaria de niños y niñas no acompañados en todo el territorio". Así, ha recordado que en España estas competencias están distribuidas entre las comunidades, que son las que tienen la responsabilidad de la tutela. En este contexto, ha recordado que el Ministerio de Juventud e Infancia propone la reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería para plantear lo que defendía en el Parlamento europeo y que es la "acogida vinculante y solidaria de niños y niñas no acompañados en todo el territorio español para garantizar sus derechos, para que sean acogidos con dignidad en el sistema de protección de menores". Además, ha puesto en valor que, a diferencia del sistema de protección de menores de otros países europeos, en España "no se diferencia entre niños y niñas en función del lugar de nacimiento, del lugar de origen". "Una vez entran en el sistema de protección de menores, las condiciones son exactamente las mismas, al menos en teoría, y estamos trabajando para que sean iguales para todos", ha subrayado. En el acto, además, Sira Rego ha explicado que su departamento trabaja para abordar y resolver radicalmente la pobreza infantil, para lo que propone un pacto de Estado. "Tenemos que sentarnos, el gobierno, las comunidades autónomas, los distintos ministerios, los partidos políticos y ponernos de acuerdo en torno a una serie de medidas", ha señalado para defender medidas como "la renta universal a la crianza por hijo o hija a cargo".

