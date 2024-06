Miguel Méndez, renovado como seleccionador femenino hasta el 2028

Madrid, 7 jun (EFE).- Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), anunció la renovación hasta el año 2028 del seleccionador femenino Miguel Méndez, quien accedió al cargo en el mes de noviembre del año 2021 y desde entonces ha logrado una plata europea y la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Tiene un currículum deportivo que hace que la decisión de renovarle sea fácil, pero no es por lo único que queremos que esté con nosotros. En el 2021, cuando era una situación complicada para nosotros porque la Selección femenina no se clasificó para el Mundial de Australia, lo que fue una decepción grande por el crecimiento que llevábamos, cuando se quiso contar con él no dudó en ponerse al frente en un momento complicado de relevo generacional", dijo.

"Lo hizo con tranquilidad, rigor, capacidad de trabajo y conocimiento amplio del baloncesto. Se puso al frente, nos fuimos al Eurobásket y nos alzamos con la medalla de plata", añadió en la previa del anuncio de la lista para la gira de preparación de los Juegos Olímpicos de París que tuvo lugar en el Espacio Iberia.

Asimismo, indicó: "Ha hecho un trabajo importante cogiendo a un equipo que rápidamente tiene su marca, su sello, que lo deja todo en el campo con solidaridad, humildad y trabajo. Ha recuperado los valores de 'La Familia', lo cual para nosotros también es importante. Es un honor que esté con nosotros cuatro años por su valía, por su capacidad".

"Quiero que disfrutéis como siempre lo hacéis, con esa alegría característica de nuestro equipo. Vamos a ir a unos Juegos, que es una cita importante. Saben la responsabilidad que es llevar la bandera de España a lo más alto. Vamos a estar a vuestro lado durante toda la preparación. Van a dar todo dentro y fuera de la pista", agregó.

Por su parte Méndez comentó: "Agradecer la confianza por este nuevo cargo y dejar bien claro que el compromiso y la dedicación serán máximos como siempre, espero estar a la altura del encargo de dirigir a la selección".

En cuanto al hecho de afrontar los Juegos con su futuro cerrado, apuntó: "La tranquilidad es la misma. Me tomo este puesto de trabajo como un regalo, lo para cualquiera que pueda poner su granito de arena en trabajar con la selección de su país".

"Cualquier momento que paso trabajando, haciendo la lista, preparando mi cuerpo técnico o hablando con las jugadoras es un momento de disfrute y de máximo orgullo. Que pueda durar cuatro años más lo hace un regalo muy gordo, pero lo es también pasar un día entrenando y compitiendo con estas jugadoras", completó. EFE

