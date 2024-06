El PP pide a Sánchez "convencer a su esposa" para que "devuelva el dinero público" utilizado en su plataforma digital

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha pedido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "convenza a su esposa", Begoña Gómez, para que "devuelva el dinero público" utilizado para la creación de la plataforma digital "Transforma TSC", posteriormente registrada a su nombre. Sémper ha señalado que este viernes han conocido que Begoña Gómez "pagó con dinero público, es decir, con dinero de todos los españoles, una plataforma digital que posteriormente registró a su nombre". Además, ha aludido a "su participación en un concurso público que dependía de su marido, favoreciendo a una empresa privada que casualmente era de su socio". El portavoz del PP ha recalcado que eso hace "absolutamente inaceptable" desde el punto de vista ético "el comportamiento de la mujer del presidente del Gobierno". A su entender, esos hechos merecen "una censura extraordinaria". ACUSA A SÁNCHEZ DE ESTAR "PERJUDICANDO" AL CONJUNTO DEL PAÍS" Asimismo, Sémper ha asegurado que los ministros del Gobierno están "acusando al juez que investiga esta causa de cometer un delito de prevaricación, haciendo saltar por los aires la separación la separación de poderes y el más mínimo ejercicio de ejemplaridad pública y de respeto institucional". "Sánchez con su actitud, con su silencio, con su estrategia declarada de echar balones fuera y de no responder, está perjudicando no solo a su partido, a su Gobierno, sino a conjunto del país y a la institucionalidad y a la credibilidad de nuestras instituciones", ha manifestado en unas declaraciones grabadas que ha difundido el PP. Por todo ello, Sémper ha emplazado a ofrecer explicaciones y que devuelva el dinero público utilizado por su mujer para la creación de una plataforma digital. "El presidente del Gobierno no solo debe de dar explicaciones ya de lo que sucede en su partido, en su Gobierno y en su casa, sino que debería de convencer a su esposa para que devuelva el dinero público de todos los españoles", ha finalizado.

