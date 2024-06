Montserrat acusa a Sánchez de "activar el relato del fango para tapar la corrupción que les rodea": "No callaremos"

La candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de "activar el relato del fango para tapar toda la corrupción que les rodea" pero ha avisado que el PP no se va a "callar" sino que denunciará ante la Comisión Europea cada ataque a la independencia judicial". "Fango es mandar dos cartitas a la ciudadanía y señalar a los jueces para tapar la corrupción que les rodea. Bulo es mentir a los españoles para llegar al poder y mantenerte en él con una infame amnistía que prometieron que jamás la darían. Y ultras negociar fuera de la Unión Europea con un prófugo de la justicia con vínculos con Putin", ha proclamado. Así se ha pronunciado en un mitin en la Plaza de Callao de Madrid junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la candidata a las europeas por Madrid Alma Ezcurra. El PP ha repartido abanicos y sobreros entre los asistentes para soportar las altas temperaturas. "LA DEMOCRACIA SE TAMBALEA" Montserrat ha animado a acudir a las urnas este domingo para iniciar el cambio en España, ya que, según ha dicho, España "no aguanta más" lo que están "sufriendo". "La democracia se tambalea", ha manifestado, denunciando los pasos del Gobierno de Pedro Sánchez con la amnistía y su "señalamiento a la prensa, a los jueces y a la oposición crítica". La candidata del PP ha avisado que si el domingo no se acude a votar estarán "cometiendo un error fatal". "Quieren desmotivar, quieren desmovilizar a los españoles hablando de fango y bulo, pero no vamos a dejar que nos arrebaten la ilusión y las ganas. No podemos esperar a las elecciones generales para votar", ha enfatizado. Además, ha afirmado que el PSOE "no tiene proyecto y basa su campaña en hablar solo de fango, bulo y ultra". "Sánchez y sus ministros palmeros han activado el relato del fango para tapar toda la corrupción. Y no nos vamos a callar y denunciaremos ante la Comisión Europea cada ataque a la independencia judicial", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo