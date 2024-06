Irene Montero vincula a "los fascistas" de Vox con Irán y Putin y Buxadé la llama "liberavioladores"

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas ha atacado este jueves a su homólogo de Vox, Jorge Buxadé, y a "los fascistas" de su partido, acusando a esta formación de haber sido financiada por Irán y tener vínculos con la "oligarquía putinista", también le ha llamado "racista" en varias ocasiones, a lo que él ha replicado tachándola de "liberavioladores" y echándole en cara la ley del 'sólo sí es sí'. Estos encontronazos entre Montero y Buxadé han tenido lugar durante el Debate a 9 de RTVE. La exministra de Igualdad ha aprovechado uno de sus primeros turnos para "decirles algo a los fascistas" y recriminar al candidato de Vox que se quejen "del globalismo" cuando, a su juicio "no hay nada más globalista que Vox" GLOBALISMO DE LOS RICOS "Fueron ustedes fundados con un millón de euros de Irán, otra de las fundaciones que participó en su impulso tiene miembros de la olarquía putinista, un 'think tank' financiado por HSBC, por Goldman Sachs... A ustedes el globalismo de los ricos, de los oligarcas fachas, les encanta, es de hecho de lo que viven", le ha espetado Montero. "Pero ¿qué dices?", le preguntaba Buxadé desde su atril. Cuando el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, le ha echado en cara que nunca hablara de la guerra de Ucrania ni de la invasión promovida Putin, Montero ha dicho que el presidente ruso es "un criminal", pero ha recomendado a Cañas que le preguntara sobre este mandatario a Buxadé. También se han enfrentado en el bloque sobre inmigración, cuando Montero --y también otras participantes en el debate como la representante de ERC, Diana Riba--, han llamado "racista" al eurodiputado de Vox. SUELTAVIOLADORES "Te llamo racista porque eres un racista y te lo voy a decir cada vez que digas una cosa racista", ha dicho Montero, recibiendo como respuesta el apelativo de "sueltavioladores" y una nueva mención de Buxadé a la Ley del 'sólo sí es sí'. Cada vez que el candidato de Vox sacaba ese asunto, la exministra reinvindicaba "la lucha de las mujeres" y el feminismo y recalcaba que es Vox quien lleva en sus listas "condenados por violencia machista". "Y vosotros lleváis asesinos ¿no llevabais una asesina por Ávila?", ha contraatacado Buxadé. Montero también ha defendido ante el candidato de Vox que en España "no sobran migrantes" sino "fondos buitre" como los que, a su juicio, apoya Vox. "Los fondos buitre que se vayan a robar a otro sitio", ha zanjado.

