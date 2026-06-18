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El Pamesa Teruel ficha al internacional chileno Vicente Parraguirre

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Teruel, 18 jun (EFE).- El Pamesa Teruel Voleibol ha incorporado al receptor exterior chileno Vicente Parraguirre para el proyecto que prepara para la temporada 2026-27 de la Superliga Masculina.

El jugador, de 31 años, llega procedente del Romeo Sorrento Folgore Massa de la segunda categoría italiana para reforzar la línea de ataque del conjunto 'naranja'.

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Parraguirre, nacido el 14 de octubre de 1994, cuenta con una amplia trayectoria internacional, mide 1,94 metros, alcanza una altura de remate de 341 centímetros y de bloqueo de 315.

Además, es uno de los jugadores de referencia de la selección absoluta de Chile, con la que luce el dorsal número 5, ha indicado el club en un comunicado.

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El nuevo jugador del Pamesa Teruel inició su formación en los clubes ADO y Deportivo Manquehue, ambos de Chile, antes de trasladarse a Canadá para competir entre 2014 y 2019 con el Laval Rouge & Or en la liga universitaria.

Posteriormente desarrolló su carrera en el SKV Ústí nad Labem de la República Checa, el Ciudad Vóley de Argentina, el Nova Technology Lycurgus de los Países Bajos y el Romeo Sorrento Folgore Massa de Italia, donde ha disputado la última temporada.

Con este fichaje, el conjunto turolense incorpora un jugador con experiencia en competiciones de seis países, Chile, Canadá, República Checa, Argentina, Países Bajos e Italia, y con presencia continuada en el voleibol europeo desde 2019.

A lo largo de su trayectoria ha acumulado 218 partidos oficiales en competiciones internacionales, ha detallado la entidad en la información enviada a los medios.

La llegada de Parraguirre supone un nuevo paso en la configuración de la plantilla con la que el Pamesa Teruel afrontará su vigésima temporada consecutiva en la máxima categoría del voleibol español. EFE

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