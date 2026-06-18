Aina Clotet estrena 'Viva' tras triunfar en Cannes: "Con comedia llego donde me da miedo"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 18 jun (EFE).- 'Viva' es una tragicomedia sobre la urgencia de una mujer por disfrutar su existencia tras curarse de un cáncer. "El humor me permite acercarme a cosas que me dan miedo", ha explicado a EFE su directora y protagonista, Aina Clotet, galardonada en Cannes por esta opera prima que llega este viernes a los cines.

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Premio revelación en la Semana de la Crítica del prestigioso festival de cine francés, la película sigue la historia de Nora, una científica perfeccionista y controladora interpretada por Clotet (Barcelona, 1982), que se cuestiona su lugar en el mundo cuando una enfermedad le hace ser consciente de su propia mortalidad.

Acostumbrada a exigirse al máximo en todos los ámbitos, se ve atrapada entre dos relaciones con hombres que tienen "cosas buenísimas", ha explicado en una entrevista la cineasta, que explora situaciones como la dependencia emocional y el apego ansioso.

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Nora se encuentra dividida entre el orden y la seguridad de su relación de toda la vida con Tom (Naby Dakhli) y la aparición inesperada de Max (Marc Soler), un joven que despierta en ella una nueva pulsión de deseo y libertad.

Pero la película no va de descubrir cuál es el hombre adecuado para la protagonista, advierte la también creadora de la serie 'Esto no es Suecia', sino que se trata de "un viaje de búsqueda de su propia fortaleza e identidad".

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Así, el espectador seguirá a Nora en el proceso de "reapropiación" que emprende de su propio deseo y de su sexualidad tras la huella, tanto interna como física, que le ha dejado el cáncer.

Y es que precisamente "para contar el miedo que tiene el personaje", el deseo sexual está muy presente en la película, explica la también coautora del guión.

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Al rodar las escenas más tórridas, Clotet fue consciente de que ella misma tenía "una herencia muy masculina" y trabajó para cambiar esa narrativa, según afirma. "Yo quería que se contaran muchas cosas en esas escenas, así que me cuestioné mucho a mí misma, lo que me imaginaba, cómo generar el deseo y cómo mostrar un cuerpo de una mujer desde un lugar honesto y a la vez, realista", remarca.

Tomas que muestran a una mujer de más de 40 años que además ha pasado por una masectomía. "A mí lo que más me está sorprendiendo es que alguien se sorprenda ver el cuerpo de una mujer tratado con normalidad, y que alguien pueda entender que ya no es joven. Creo que nos faltan muchos relatos por contar", reflexiona Clotet.

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La película transita además con emoción y ligereza por temas tan profundos como el terror a la muerte, los procesos de despedida de los seres queridos y las relaciones con los padres, interpretados por Guillermo Toledo y Loll Beltran.

"Una de las cosas que más miedo me da es tomarme en serio, entonces siempre intento mantener la ligereza, la distancia y la ironía", dice Clotet, que ha rodado a veces con crudeza -no ahorra escenas poco habituales en pantalla como una dolorosa mamografía-, a veces con tono de comedia romántica.

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La catalana confiesa que le gustaría mucho seguir dirigiendo, algo que va a hacer en la segunda temporada de 'Viva Suecia' y en "una idea de segunda película" que va a escribir con su coguionista, Valentina Viso.

"También me gustaría mucho seguir actuando a las órdenes de otros directores, porque ser actriz es lo que más disfruto", añade Clotet, que estrenará próximamente 'Viva' en Francia. EFE

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