Espana agencias

Estabilizado el incendio de Mojácar (Almería) y continúan labores para su extinción

Guardar
Google icon

Almería, 18 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado a las 00:00 horas de este jueves el incendio forestal declarado durante la tarde del miércoles en el paraje Sopalmo de Mojácar (Almería).

Según ha informado el operativo, el trabajo ininterrumpido de los efectivos terrestres durante la noche ha permitido contener el avance de las llamas.

Alcanzar esta fase de estabilización significa que, sin llegar a estar aún controlado, el incendio evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

PUBLICIDAD

Durante esta nueva jornada, las labores se centrarán en el remate y refresco de la zona afectada para lograr su control definitivo.

El otro incendio forestal desatado el miércoles a las 09:50 horas en el paraje Saltador del cercano municipio de Carboneras (Almería) también se encuentra en fase de estabilización desde las 16:00 horas de la pasada jornada. EFE

PUBLICIDAD

mma/fs/cc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aina Clotet estrena 'Viva' tras triunfar en Cannes: "Con comedia llego donde me da miedo"

Infobae

El Pamesa Teruel ficha al internacional chileno Vicente Parraguirre

Infobae

Las indemnizaciones a víctimas del franquismo superan los 22.000 millones de euros

Infobae

Reconocidas 63 víctimas de la extrema derecha o las fuerzas de seguridad entre 1979 y 1983

Infobae

Temperaturas de hasta 40 grados mantienen a diez comunidades en aviso por calor

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

ECONOMÍA

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de junio

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de junio

Enrique Devesa, economista e investigador: “Las pensiones son muy generosas en España y si no se actúa pronto el sistema puede estallar”

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026