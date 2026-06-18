Estabilizado el incendio de Mojácar (Almería) y continúan labores para su extinción

Almería, 18 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado a las 00:00 horas de este jueves el incendio forestal declarado durante la tarde del miércoles en el paraje Sopalmo de Mojácar (Almería).

Según ha informado el operativo, el trabajo ininterrumpido de los efectivos terrestres durante la noche ha permitido contener el avance de las llamas.

Alcanzar esta fase de estabilización significa que, sin llegar a estar aún controlado, el incendio evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

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Durante esta nueva jornada, las labores se centrarán en el remate y refresco de la zona afectada para lograr su control definitivo.

El otro incendio forestal desatado el miércoles a las 09:50 horas en el paraje Saltador del cercano municipio de Carboneras (Almería) también se encuentra en fase de estabilización desde las 16:00 horas de la pasada jornada. EFE

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