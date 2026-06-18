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Salvamento rescata a 64 personas, once menores, de una neumática al este de Lanzarote

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Las Palmas de Gran Canaria, 18 jun (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas al este de Lanzarote a 64 personas, once de ellas menores y seis mujeres, que iban en una neumática, según ha confirmado a EFE el 112 y ha informado la sociedad estatal en su cuenta de X.

El rescate se produjo a 87 kilómetros al este de Lanzarote y lo llevó a cabo la tripulación de la Salvamar Al Nair.

Todos los integrantes de esta expedición son de origen subsahariano.

La Al Nair los trasladó al puerto de Arrecife, donde fueron desembarcados sobre las 23.45 horas.

Uno de ellos, un varón, fue trasladado al hospital de la isla por una lesión leve en un tobillo. EFE

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