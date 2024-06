Díaz pide a los progresistas andaluces apoyar a Sumar para "mandar a su casa" a Feijóo y arrancar avances al PSOE

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido a las "gentes progresistas" de Andalucía dar fuerza a Sumar en las elecciones del 9J, entre críticas a la gestión del Gobierno regional de Juanma Moreno, para "mandar a su casa" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y arrancar avances sociales al PSOE en el Gobierno. Así lo ha trasladado durante un mitin en Málaga junto el número cuatro de la lista a las europeas, Manu Pineda (IU); el candidato de la Izquierda Europea para presidir la Comisión Europea, Walter Baier; la concejala en Málaga, Toni Morillas; la diputada de Sumar en el Congreso, Esther Gil; el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero; y la representante de Verdes Equo, Mar González. Andalucía es uno de los territorios en los que se ha volcado Sumar en esta campaña, con hasta cuatro actos, y ha centrado la penúltima jornada de la contienda electoral en esta comunidad, consciente de que el voto progresista está más disputado. De esta forma, la candidatura aspira a que el arraigo de IU, con fuerte implantación en Andalucía, sea clave para tener un buen resultado en esta región, como revela la nutrida presencia de la formación en el cartel del acto en Málaga. El acto ha sido interrumpido brevemente junto cuando Díaz comenzaba su discurso por un grupo de jóvenes que gritaban consignas a favor de Palestina, como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'. Un lema que precisamente empleó Díaz en un vídeo con motivo del reconocimiento del Estado Palestino y que generó fuertes críticas por parte del Gobierno de Israel. Díaz ha proclamado que es "orgullo" que Sumar esté en el Gobierno, que ha reconocido el Estado palestino y que, tras la adhesión de España al procedimiento en la Corte Internacional de Justicia ante la demanda contra Israel, aspiran a la retirada de la embajadora española en Tel Aviv, un embargo de armas completo y fomentar la reconstrucción de Gaza. Luego, ha reivindicado que la reforma laboral ha fomentado los buenos datos de paro, de los que trata de "presumir" Juanma Moreno, y ha demandado apoyo a Sumar para conseguir la reducción de la jornada laboral, la reforma del despido y reducir el precio del alquiler. También ha loado que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, está dando una "lección" tras garantizar que van a sancionar aquellos pisos turísticos que sean "ilegales", mientras que el PP quiere que Málaga y Andalucía estén en "manos de los fondos de inversión". De los comicios europeos, Díaz ha señalado que Sumar aspira a una Europa "diversa" y "combativa", por lo que unen fuerzas con formaciones como la Francia Insumisa, y que la derecha, que elimina derechos allá donde gobierna, solo gana cuando la clase trabajadora y las feministas no acuden a votar. En consecuencia, ha llamado a los indecisos a optar por la papeleta de Sumar para "darles fuerza democrática" para que continúen siendo el "pulmón" del Gobierno, y volver a decirle a PP y Vox como en las generales del 23J que "no van a ganar" porque su idea de España es "demasiado pequeña y excluyente". "Os pido que deis fuerza a Sumar las gentes progresistas de Andalucía y España para decirle a Feijóo que su mandato acabó y que lo mandamos para casa", ha zanjado. "QUIEN VOTE AL PSOE BUSCANDO VALENTÍA RECIBE UNA CARTA DE SÁNCHEZ" Mientras, Toni Valero ha advertido de cara a las europeas que el PSOE es una "opción tecnócrática" y "tibia". Por tanto, ha lanzado que quien piense votar al PSOE buscando valentía van a recibir una carta de Pedro Sánchez", en referencia a la misiva del presidente tras la imputación de su mujer. "Ahí no está el voto progresista ni de cambio, ese está en Sumar", ha subrayado. El líder de IU en Andalucía ha alertado también que se está viviendo un "momento descivilizatorio" cuyo ejemplo es Gaza, donde una potencia "militar y sionista", en alusión a Israel, está "exterminando" a un pueblo para quedarse con sus recursos. "Esto es ecofascismo", ha apostillado. También ha disertado que puede que la derecha tenga la "judicatura", en alusión implícita a casos con 'lawfare', pero la izquierda tiene el Boletín Oficial del Estado (BOE) para poder aplicar reformas ambiciosas. PINEDA: "PRACTICA TERRORISMO NO ES LA RESISTENCIA PALESTINA" Mientras, Pineda ha pedido unidad en la izquierda en España para colaborar juntos de cara a frenar el genocidio en Gaza, pues la división solo beneficia a Israel. "Vamos a seguir presionando con la fuerza que tenemos y nos dé la movilización en la calle para que España se ponga en el lado correcto de la historia", ha afirmado para, luego, decir que ya ha habido "pequeños avances" como el reconocimiento del Estado palestino. Por tanto, el dirigente de IU ha arengado a seguir para conseguir la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, sanciones y juzgar a los responsables de crímenes de guerra y que la solución para Palestina es un "estado laico". "Nosotros decimos desde el río hasta el mar, Palestina vencerá (...) Nosotros decimos viva la resistencia palestina, nosotros decimos que quien practica terrorismo no es la resistencia palestina sino las fuerzas israelíes de ocupación", ha proclamado.

