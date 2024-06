La exCEO de Wakalua admite encuentros con Begoña Gómez y dice que solo se abonó el 5% del patrocinio a África Center

La exconsejera delegada de la empresa Wakalua Hub --filial de Globalia-- Leticia Lauffer ha admitido varios encuentros con la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, aunque lleva varios años sin hablar con ella. A su vez, ha asegurado que solo se abonaron 1.700 euros de los 40.000 euros del patrocinio al IE África Center, menos del 5%. En la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', Leticia Lauffer ha explicado que conoció a Begoña Gómez en septiembre de 2019 en San Petersburgo (Rusia), aunque no la reconoció como esposa del presidente del Gobierno. Según ha relatado, posteriormente coincidieron en unos premios en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), en la final de la segunda competición de 'start ups', encuentros en los que también se encontraba el exCEO de Globalia, Javier Hidalgo. Lauffer ha explicado que luego mantuvieron reuniones para proyectos de innovación, pero ha querido dejar claro que "nada que ver con el rescate" de Air Europa. "Y si lo han tenido, yo no he estado presente", ha precisado la exCEO de Wakalua. "UN TRATO MUY CERCANO" Asimismo, la compareciente ha destacado que tanto en lo personal como en lo profesional Gómez siempre tuvo un "trato muy cercano y nada altivo" con ella, que nunca ejerció como "mujer del presidente" y que siempre se comportó de manera "muy llana y muy normal", hasta el punto de que durante la pandemia se intercambiaron mensajes hablando de cómo estaban llevando el confinamiento sus respectivas familias. "Yo no he visto nada raro ni nada de querer conseguir o sacar algo", ha asegurado, desvelando, por ejemplo que en el viaje que hizo a Nueva York Gómez voló en turista. "Ni siquiera nos pidieron 'bussiness'", ha dicho. EL PATROCINIO DEL ÁFRICA CENTER La senadora de UPN, María del Mar Caballero, ha preguntado a Lauffer si Wakalua patrocinó con 40.000 euros al IE África Center que dirigía Begoña Gómez, algo que la compareciente ha confirmado, explicando que IE era 'partner' y patrocinador de la primera competición de 'start ups'. En cualquier caso, Lauffer ha precisado que el patrocinio ni lo firmó ni lo negoció ella, aunque sí que ha ratificado que son 40.000 euros. Eso sí, de esos 40.000 euros se abonaron 1.700 euros en dos billetes, ha explicado. Al ser preguntada por el senador de Vox Ángel Pelayo por si cree que Globalia o el empresaio Barrabés podrían haberse enriquecido por la "influencia" de Begoña Gómez, la compareciente ha contestado: "Yo no lo creo". También ha dicho que no se ha sentido utilizada para ejercer como "nexo" entre Begoña Gómez y Globalia para conseguir algún tipo de favor o adjudicación. "Para nada, para acercarse a Begoña con esos fines creo que habría personas con otros perfiles", ha comentado.

Compartir nota: Guardar Nuevo