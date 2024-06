Zapatero ve una "moción caradura" la que podría plantear Feijóo ya que "tendría que contar con Junts"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado que la hipotética posibilidad de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentara una moción de censura contra Pedro Sánchez, supondría a su juicio "una moción caradura", ya que "para que fuera viable tiene que contar con Junts". Ante esta situación, Zapatero ha recordado "cómo se rasgaban las vestiduras" en el PP cuando Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con los nacionalistas para formar gobierno, y "para convocar a la concordia, al reencuentro en Cataluña se rasgaron las vestiduras", y parecía "el fin del mundo", ha lamentado. "Anda, y ahora, ahora el PP hoy dice que baraja una moción de censura, pero para que una moción de censura sea viable tiene que contar con Junts, sí, como os lo cuento, eso no es una moción de censura, es una moción caradura", ha espetado José Luis Rodríguez Zapatero, que ha añadido que para que saliera adelante esta iniciativa "Vox y Junts tendrían que votar esa moción", por lo que "para Vox es una moción de tortura", ha apuntado. Por todo ello, Zapatero ha avanzado que "es una ficción de censura", ya que Feijóo "un día quiere ser presidente, otro no quiere ser presidente", tras lo que ha recordado que "va a tener una oportunidad" en las elecciones generales de 2027, "porque esta legislatura va a durar hasta el 2027". "Ahí tendrá la oportunidad de ser candidato. No sé qué dirá Ayuso, pero tendrá esa oportunidad", ha apuntado Zapatero, quien ha lamentado que "después de lo que han hecho, después de lo que han dicho, ahora que vengan con esto". José Luis Rodríguez Zapatero se ha pronunciado de esta forma este lunes en la localidad pacense de Almendralejo, donde ha participado en un acto público junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el candidato socialista al Parlamento Europeo, Ignacio Sánchez Amor, entre otros. INSTA A FEIJÓO A DESVELAR SU POSICIÓN Durante su intervención, Rodríguez Zapatero ha resaltado que el PSOE acude a estas elecciones europeas "afirmando certezas", ya que este participo quiere "construir el futuro de la Unión Europea, una unión más integrada, más social, más capaz en el mundo para la seguridad, la defensa, para el desarrollo tecnológico y la reindustrialización", y la quieren construir "con los conservadores, con los demócratas cristianos, como se ha construido la Unión Europea", ha aseverado. "Nosotros decimos la verdad, decimos con claridad nuestra posición política", ha reafirmado el expresidente del Gobierno, quien ha añadido que "lo que están esperando millones de españoles es que Feijóo diga de una vez si quiere pactar con la socialdemocracia o con la extrema derecha para formar los gobiernos en Europa", ha reiterado. Y es que según ha dicho, "vemos día a día que ese proceso de derechización de la derecha, que abre el espacio a la ultraderecha y la ultraderecha más ultraderecha, ya lo estáis viendo con esta candidatura que anda por ahí", que esta provocado que "cada vez hay un desplazamiento de tierra cada vez mayor de la derecha", ha dicho. "Tengo miedo que ese desplazamiento de tierra les lleve y caigan al abismo, de tanta derechización", ha lamentado Zapatero, quien ha recordado que el PSOE ha estado "siempre en favor de la Unión Europea, de una mayor integración de la Unión Europea, sin peros y sin matices". Así, ha instado a "reflexionar sobre lo que representan esos discursos que empiezan a decir que Bruselas es la culpable de todos los males", ante lo que ha señalado: "mirad el Brexit, mirad los británicos que se están tirando de los pelos por el desastre que ha sido salir de la Unión Europea, han empeorado en todo", ha apuntado. LA UE, "TIEMPO DE PROGRESO Y DEMOCRACIA" En su intervención, Zapatero ha valorado que la importancia de la Unión Europea en la España democrática, ya que "cuando Europa se unió, miró de una manera distinta, superando las barreras, las banderas, los enfrentamientos", y abogó por "trabajar juntos, hacer leyes juntos y construir una moneda juntos", ha valorado. "La Unión Europea nos ha dado el tiempo de más progreso, paz, democracia y derechos que ha conocido la historia de la humanidad, la Unión Europea, una acción política, no un continente geográfico", ha resaltado el expresidente del Gobierno. Rodríguez Zapatero ha resaltado que "esta es la mejor candidatura que ha presentado nunca el PSOE a unas elecciones europeas", especialmente la cabeza de lista, Teresa Ribera, que "ha liderado en Europa la lucha contra el cambio climático" y ha hecho que España "sea el cuarto país del mundo en inversiones en energía renovable", ha valorado. También se ha referido al candidato extremeño Ignacio Sánchez Amor, que es un "extraordinario parlamentario europeo", que "está pendiente de todo" lo que pasa en Extremadura y en la Unión Europea, tras lo que ha pedido el voto para el PSOE "de todos los europeístas de este país", con el objetivo de "avanzar en favor de la unión y de la cooperación". "OPOSICIÓN DIGNA Y NO DESTRUCTIVA" Finalmente, y respecto a la situación en Extremadura, Zapatero ha señalado que el PSOE acepta "con elegancia democrática, respetando las reglas", cuando un presidente o un alcalde que no gana las elecciones, llega a gobernar pactando con otro partido, mientras que "la derecha cada vez que le pasa esto, cada vez que no gana, ya somos ilegítimos por una cosa o por otra, y están todo el día con lo mismo", ha dicho. "Yo me siento orgulloso de ser un demócrata que acepta bien las derrotas", ha apuntado el expresidente del Gobierno, quien ha aseverado que a Extremadura la "cambió el Partido Socialista, la cambió del oscurantismo, del atraso, del olvido" y "pasó a ser una tierra con garra, con futuro, con modernidad, con ambición, "gracias al PSOE y a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. También ha tenido un reconocimiento para Guillermo Fernández Vara, y ha destacado que en la región "el porvenir es Miguel Ángel Gallardo, y la próxima victoria del PSOE de Extremadura", tras lo que ha considerado que "el porvenir es hacer una oposición digna y no destructiva", ha concluido.

