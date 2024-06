Gamarra llama a concentrar el voto en el PP para acabar con "la mentira, la ineficacia y la corrupción" del Gobierno

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha clausurado en la tarde de este lunes el encuentro que los populares han celebrado en el municipio de Atarfe, donde ha invitado a los granadinos a seguir confiando en el PP, como ya hicieran en las elecciones autonómicas, municipales y generales, concentrando el voto el próximo domingo en la formación para así terminar con "la mentira, la ineficacia y la corrupción del Gobierno de Sánchez". Gamarra ha indicado que el presente y el futuro de la provincia pasa por "inversiones reales" del Ejecutivo que garanticen la construcción y mejora de infraestructuras de comunicación que pongan fin "al aislamiento injustificado que sufre Granada", e inversiones hídricas que "aseguren la viabilidad de la agricultura", en referencia a las conducciones de Rules donde se ha perdido la financiación europea para la ejecución del segundo tramo. La dirigente popular ha hecho eco así del "hartazgo" de los granadinos que "en vez de recibir anuncios reales por parte del Gobierno que garanticen la puesta en marcha de proyectos que redunden en el beneficio de la provincia, están asistiendo día tras día a noticias que le salpican por la corrupción", ha dicho en relación a las informaciones que relacionan el caso Koldo con Granada donde el PSOE "continúa guardando silencio", y a la "pérdida de fondos europeos para ejecutar proyectos vitales demostrando su incapacidad para gobernar". La secretaria general ha hecho un llamamiento a la participación. "Si nos quedamos en casa, gana Sánchez, por eso es importante la movilización y que le demos la respuesta en las urnas a través del voto unido, que es el voto del Partido Popular", ha explicado. "El voto a Vox significa apoyar al PSOE y a la pinza que salva a Pedro Sánchez". Junto a ella, el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha reiterado la importancia de las elecciones del próximo domingo donde cada voto, ha dicho, "cuenta para poner fin a la confrontación, al abandono y al sectarismo al que el Gobierno de Sánchez y el PSOE tiene condenada a la provincia; para abrir la puerta a un modelo, el del Partido Popular, que ha demostrado con creces que funciona". "Tenemos la posibilidad de llevar a Europa el modelo de Juanma Moreno, el de Feijóo, el modelo del diálogo, la moderación y el modelo que pone en el centro de las políticas a los ciudadanos sin distinciones. Tenemos la posibilidad de decirle al Presidente del Gobierno que no aceptamos más concesiones a los independentistas que han ido en contra de los intereses de todos los españoles y, muy especialmente, de los granadinos". Entre otras, ha señalado el "castigo" continuo que sufre la provincia a la cola de inversiones y que, sin Presupuestos Generales del Estado, está lastrando el presente y futuro de Granada afeando el silencio que sigue guardando el PSOE granadino y andaluz tras haber perdido la financiación europea para el segundo tramo de las canalizaciones de Rules. "No hay más tiempo para periodos de reflexión, ni más cabida para seguir cediendo a los que no creen en nuestra unidad, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Hemos llegado a un límite en el que el precio que estamos pagando es demasiado caro", por lo que ha invitado a los granadinos a ser conscientes de la importancia que tiene la cita electoral del domingo y a seguir confiando en el Partido Popular como ya hicieron en las elecciones autonómicas, municipales y generales. Marifrán Carazo, por su parte, ha reseñado que "las próximas elecciones europeas, como ha dicho tantas veces nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, deben ser tomadas con la máxima seriedad, ya que representan una oportunidad vital para el futuro de Granada, de Andalucía y de toda España", por lo que "debemos tomarnos estas elecciones como si fueran municipales, porque el impacto que tendrán en nuestra vida diaria será muy importante". La popular ha indicado que "las políticas europeas nos afectan a todos, es vital que podamos aprovechar al máximo los fondos europeos para mejorar nuestras ciudades y comunidades autónomas". Al hilo, ha incidido en que "estos fondos son esenciales para implementar políticas y medidas que beneficien a todos los sectores y edades, especialmente en territorios como el nuestro". Además, "es una oportunidad enorme para decirle a Pedro Sánchez que España ya está cansada de su Gobierno, de sus desmanes, de sus atentados contra la unidad de España y, sobre todo, de los continuos desmanes y agravios contra Granada", ha subrayado Carazo, quien ha añadido que "necesitamos un presidente como Alberto Núñez Feijoo al frente del Gobierno de nuestra Nación, con el que seguro que nuestra tierra va a prosperar y a conseguir todo lo que necesita y se merece".

Compartir nota: Guardar Nuevo