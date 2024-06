Díaz llama indecente a Feijóo por criticar a la mujer de Sánchez: "nunca hice oposición con los negocios de su hermana"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de caer en la "indecencia" tras decir que el presidente, Pedro Sánchez, no puede seguir en el cargo ante la investigación judicial sobre su esposa, Begoña Gómez, y ha lanzado que ella nunca hizo oposición con su hermana o su familia directa, pese a informaciones sobre el "crecimiento superlativo" de sus negocios. Así lo ha manifestado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, donde ha vuelto a emplear la expresión 'a la mierda' como sinónimo de "hartazgo" por esta forma de hacer política. Y también ha cuestionado que Feijóo pudo tener acceso al sumario del caso sobre la mujer del presidente, a tenor de sus últimas intervenciones en el Congreso sobre Begoña Gómez. "Ya está bien de verdad", ha exclamado Díaz en referencia a las últimas declaraciones del jefe de la oposición sobre la esposa del presidente y ha recordado que a ella "jamás la van a encontrar" en esta estrategia de aludir al entorno familiar en la refriega política, como expuso en una entrevista hace dos meses cuando se publicó una información sobre la esposa de Feijóo. Luego, la líder de Sumar ha manifestado que el líder del PP lleva haciendo "acusaciones gravísimas" contra Sánchez y su mujer retando directamente al presidente en la sesión de control. En este punto, se ha preguntado "por qué conoce ese sumario" Feijóo y que tras su intervención durante la última comparecencia de Sánchez en el Pleno Congreso trasladó a su equipo: "este hombre conoce la causa". AVISA A FEIJÓO: "SERÍA CONVENIENTE QUE FUERA PRUDENTE" "Yo siendo diputada en la oposición en Galicia nunca hice oposición con la familia de Feijóo y podría haberlo hecho, con su hermana, con su familia directa y el crecimiento superlativo de sus negocios. Nunca lo he hecho", ha agregado Díaz para instar a Feijóo a que sería "conveniente que fuera prudente". Es más, ha manifestado que es fácil "cotejar" lo que ha pasado con su entorno familiar y que ella no es especialista penalista, pero hay profesionales y expertos que aluden a indicios que pueden ser de ámbito penal. "Yo lo dejo ahí. Y yo no he sido la que ha hecho oposición en Galicia con el señor Feijoó con su hermana y su familia", ha zanjado para hacer referencia a informaciones relativas a que su hermana y el cuñado de Feijóo habría obtenido diversos contratos de la Xunta en la etapa de presidente autonómico del líder del PP. Asimismo, Díaz ha exigido a Feijóo que en vez de pedirle la dimisión del presidente "haga algo decente", "proponga algo" y deje ve "votar en contra de todo", dado que a ella le "daría vergüenza" hablar así de un cargo institucional y que su forma de hacer política le "descalifica". USA EL 'A LA MIERDA' COMO EXPRESIÓN DE "HARTAZGO": NO ES UN INSULTO Luego, sobre la polémica por el uso de la expresión 'a la mierda', la vicepresidenta segunda ha comentado que no es un lema de campaña de Sumar y ha negado que fuera un insulto al PP ni a nadie, sino una expresión de "hartazgo" que dirigió al presidente, no a la bancada popular, por lo que se ha vivido estos días en el Congreso. "No he mandado a la mierda a nadie. Dije a la mierda, que es diferente", ha remarcado para, a continuación, reivindicar que es una forma de protestar contra los "insultos", "groserías", "mentiras" y el "clima insoportable" que generan PP y Vox. En este sentido y en réplica a las críticas que le ha dirigido el propio Feijóo, quien le ha recriminado que con ese 'a la mierda' insultaba a sus votantes, Díaz lo ha negado de plano y le ha acusado de mentir y de que en el Congreso ha sido él quien insultó al presidente del Gobierno.

