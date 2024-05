La acusada del robo de un bebé en Basurto (Bilbao) pide perdón a los padres y dice que no era su "intención"

La mujer acusada de llevarse a un recién nacido del Hospital de Basurto, en Bilbao, en 2022 ha pedido perdón a los padrés del bebé y ha dicho que "no era mi intención". La sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge este martes el juicio contra la mujer acusada del secuestro de un bebé en el Hospital de Basurto de Bilbao en octubre del citado año. La Fiscalía pide para ella una pena de cuatro años de cárcel, mientras que la acusación particular solicita siete años de cárcel y la defensa la libre absolución. El suceso se produjo el 19 de octubre de 2022 en el Hospital de Basurto de Bilbao, donde el recién nacido fue secuestrado por la mujer juzgada haciéndose pasar por personal sanitario. El bebé fue hallado, finalmente, en buen estado de salud, tras ser abandonado en el felpudo de un domicilio de Santutxu. En su declaración, la acusada, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha reconocido los hechos y ha pedido perdón "al padre y a la madre" del bebé. "Lo siento, no era mi intención, pido disculpas, las llevo pidiendo desde que lo hice", ha añadido. Tras la acusada han testificado los padres del bebé que han relatado, entre lágrimas, el sufrimiento que les provocó el robo de su hijo recién nacido. El padre ha explicado que ha estado durante un año en tratamiento psiquiátrico y que su mujer aún continúa de baja psiquiátrica por el "horror" que vivieron. La madre ha declarado que la acusada entró varias veces a su habitación en el hospital "hablando como una enfermera" y, en un momento dado, la encausada le pidió que le diera el bebé porque le iban a realizar unas pruebas. "Se lo dí y ya no le ví", ha contado. (Habrá ampliación)