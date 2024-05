El deportivismo recupera sus noches mágicas en una ciudad volcada con la "locura" de Lucas

La Coruña, 12 may (EFE).- El deportivismo recuperó este domingo sus noches mágicas de celebración en una ciudad de La Coruña volcada con la "bendita locura" de Lucas Pérez.

El Deportivo descendió a segunda división en 2018 y en 2019 tenía todo listo para celebrar un San Juan de Primera cuando el Mallorca remontó y lo privó de un ascenso que el año siguiente terminó con un descenso a Segunda B, la actual Primera RFEF.

Tras años sin mucho que celebrar, esta noche Lucas Pérez marcó un gol al Barça Atlètic que dio el ascenso al Deportivo a falta de dos jornadas y, con ello, la vuelta al fútbol profesional.

La promesa del delantero, cuando volvió en enero de 2023, fue precisamente lograr esto, lo consiguió y al final del partido recordó por la megafonía que muchos calificaron su regreso de "locura": "¡Pues bendita locura, bendita locura!".

"Voltaremos (Volveremos)", añadió para salir manteado antes de la intervención de sus compañeros y tras el ovacionado entrenador Imanol Idiakez.

La jornada empezó a las 11:00 con una quedada en la calle San Juan, un lugar habitual para tomar el vermú en La Coruña que estuvo cortada al tráfico, como en las grandes ocasiones, ante la marea deportivista de más de 7.500 aficionados, según la Policía Local.

En torno a las 16 horas, el público empezó su caminata lenta hacia el campo por el paseo marítimo, seguido por una cuadrilla de limpieza para volver a dejar las calles en perfecto estado y así recibió al autobús del Deportivo, al que le cayó una bengala en el techo que obligó a actuar a los bomberos.

Para empezar, la grada mostró una ilustración con una mítica foto de Arsenio y Bebeto con la leyenda 'Os tempos son chegados (Los tiempos han llegado)', una frase del himno gallego.

Todo el partido fue una fiesta, con la locura del gol de Lucas Pérez y el éxtasis al final, con la vuelta de honor del equipo mientras sonaban 'Stamp on the ground', 'Será porque te amo', 'El mambo', 'Da Ba Dee', 'Freed from desire' o 'Quédate'.

Al ritmo de 'Yo te quiero dar', el público rememoró el antiguo "Por eso yo te quiero dar algo de corazón, iremos a festejar que el Dépor salió campeón" que tanto se cantó con la Liga de 2000 o la Copa de 2002.

Y con 'I will survive' el equipo hizo corro en el centro del campo para disfrute del público, que no se movió de sus asientos hasta una hora después del final del partido.

Mucha fue la gente que se quedó fuera del campo, lleno, viendo el partido en las pantallas gigantes instalados en la denominada 'Fan Zone' fuera del estadio de Riazor.

Allí, donde la fiesta fue perpetua y el público acabó bañado en cerveza, fue el equipo al terminar el partido para un nuevo baño de masas.

Tampoco faltó la afición en el lugar mítico de las grandes celebraciones del deportivismo: la fuente de Cuatro Caminos.

Aunque el Deportivo dijo que no irá a Cuatro Caminos hasta el 25 de mayo, tras la última jornada, la afición eligió ese punto como fin de fiesta.

Ya desde el final del partido, el público empezó a cortar el tráfico en la zona, a festejar y a cantar por un ascenso a Segunda en una ciudad 'de primera' con ganas de más. EFE

