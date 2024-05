Álvaro Valle: "Once partidos sin ganar nos toca el orgullo"

Palma, 11 may (EFE).- El portero de la UD Las Palmas Álvaro Valle, se mostró muy afectado tras la derrota (1-0) ante el Mallorca en el estadio Son Moix.

"Estamos muy jodidos, la verdad. Once partidos sin ganar nos toca el orgullo; es complicado. Ante el Mallorca no merecimos la derrota, por lo menos debimos sumar un punto. Lo dimos todo, pero no pudo ser", dijo Valle.

El guardameta, no obstante, expresó su convencimiento de que el equipo superará la racha adversa en el campeonato.

"Soy una persona que intenta ser positiva. Hoy veníamos con mucha ilusión, por el club, los aficionados, familiares y nosotros mismos.

Seguiremos luchando para cambiar la dinámica", remarcó Álvaro Valles.EFE

1000336

pcl/apa