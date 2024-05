La fiscal asegura que Rato usó "refinadas técnicas" financieras para blanquear el dinero que ocultaba a Hacienda

La fiscal anticorrupción Elena Lorente ha sostenido este martes que el exministro Rodrigo Rato usó "refinadas técnicas", y lo hizo "muy bien", para blanquear el dinero que ocultaba a la Hacienda española en el extranjero, y ha avisado de que el Ministerio Público ha sido "benévolo" en la acusación por este delito. Así se ha pronunciado la fiscal durante esta nueva sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Si ayer se centraba en analizar las bolsas de patrimonio de Rato en el extranjero, este martes, en su segundo día de informe, se ha extendido pormenorizadamente en analizar el delito de blanqueo y el uso de sociedades por parte de Rato para facturar trabajos personales. Antes de desgranar esas técnicas, la fiscal ha querido advertir al tribunal de que el delito por el que se tomó por primera vez declaración a Rato fue el de blanqueo de capitales, y que es el más grave en tanto en cuanto de él penden los 10 años de delitos fiscales. Ha añadido que en caso de que la Sala considerara en sentencia que algunos de esos delitos fiscales ha prescrito, eso no afectaría al blanqueo, que "sobreviviría". LAS HERRAMIENTAS PARA EL BLANQUEO Tras esto, Lorente ha indicado que el exministro usó herramientas financieras como el decalaje, las anulaciones ('reversals') y los créditos lombardos para ocultar el origen de los fondos, "hacerlo absolutamente desconocido", con el objetivo de que se rompiera "el rastro". En concreto, sobre las anulaciones, ha llegado a decir que Rato a través de terceros generó una "maraña muy compleja" de operaciones entre sociedades para "entorpecer" su análisis. "Trata de poner obstáculos para que no veamos lo que hay detrás; claro, si nos encontramos con una página entera donde hay adquisiciones y luego hay anulaciones, lo único que tenemos es una locura en la cabeza que requiere muchas horas, efectivamente, muchísimas horas de dedicación para mirar toda esa cantidad de documentos", ha llegado a decir. Además de estas tres técnicas, la fiscal ha sostenido que el que fuera vicepresidente en la era Aznar también usó el modelo tributario 720 en aras de mejorar esa operativa de blanqueo que buscaba "despistar completamente a la Agencia Tributaria" y contribuir así a la pérdida del origen de los fondos. DOMINGO PLAZAS Y SANTIAGO ALARCÓ Tras esa primera parte de análisis, Lorente ha puesto el foco sobre el papel tanto del abogado Domingo Plazas como del excuñado de Rato, Santiago Alarcó. Del primero ha señalado que "ha acompañado en todo" al exministro, que era su hombre en Kradonara (sociedad que presuntamente usó para traer fondos a España) y que era "un interlocutor básico para el señor Rato". Sobre Alarcó, ha incidido en que es "una persona de una gran importancia desde el punto de vista de las actividades en el exterior" de Rato. Así, ha señalado que no solo era un testaferro del exministro, sino que era algo diferente porque tenía "una visibilidad muy clara" y era quien "manejaba las bolsas patrimoniales del extranjero", particularmente "la famosa bolsa de Red Rose Investment". Finalizado el capítulo de estos dos encausados, la fiscal se ha centrado en las sociedades utilizadas por el exministro para, ha aseverado, "enmascarar" servicios reales o simulados a terceros. A juicio de la fiscal, determinados trabajos debería haberlos tributado en la renta pero lo hizo por medio de sociedades interpuestas porque "la persona física tiene unos tipos impositivos muy superiores". "Él decide que se haga así porque es quien tiene el control de la situación", ha comentado para luego añadir que también se dieron "operaciones absolutamente simuladas". KRADONARA Y EL RESTO DE SOCIEDADES Sobre la sociedad española Kradonara, ha recordado que tenía como socio a una sociedad extranjera que se denominaba Vivaway, pero que en realidad "no era nada sin Rato". "Rato es Kradonara, o sea, esto es una identificación absoluta, de manera que levantado ese velo la tributación tiene que corresponder al señor Rato en su renta", ha resaltado. Al hilo, Lorente ha expuesto que Kradonara no tuvo más clientes que Albisa --propiedad de otro de los encausados, Alberto Portuondo-- y Telefónica. De los servicios que prestó a la primera de ellas, ha sostenido que fueron "inexistentes" porque lo que se estaba haciendo era "sencillamente encubrir unas rentas ilícitas". "Lo de que prestara servicios Kradonara es una falacia, una absoluta patraña", ha aseverado. Cabe recordar que la Fiscalía sostiene que Albisa realizó pagos a Kradonara como vía de pago de comisiones ilícitas a Rato después de que las agencias Publicís y Zenith se hicieran con el concurso para llevar el lanzamiento de la marca Bankia. En cuanto a los trabajos de Kradonara para Telefónica, la fiscal ha explicado que Rato "fabricó notas macro" y que fue "un servicio personal". "Es Rato quien decide que se facture a través de la sociedad", ha indicado. A idéntica conclusión ha llegado sobre otras sociedades como Arada, que usaba el exministro para cobrar sus conferencias por el mundo. Ha apostillado que es el mismo 'modus operandi' de usar sociedades para evitar declarar en su renta esas ganancias "porque lógicamente le viene mucho mejor". El tribunal ha acordado dejar el análisis de la fiscal sobre el delito de corrupción entre particulares para este miércoles, día en el que también informará la Abogacía del Estado. Previsiblemente, la defensa de Rato arrancará con su informe el jueves. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide 63 años de cárcel para Rato por 11 delitos fiscales, por blanqueo de capitales y por corrupción entre particulares. A esa pena, suma que se le imponga una multa de 42,44 millones de euros.