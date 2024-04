La comparecencia de Sánchez no figura entre las previsiones de agenda publicadas por La Moncla para este lunes

La comparecencia anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para este lunes en la que comunicará su decisión sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, no figura entre las previsiones de agenda para mañana publicadas por La Moncloa este domingo a las 21.00 horas. Sánchez anunció el pasado miércoles mediante una carta a la ciudadanía, que publicó en la red social X, que cancelaba su agenda pública unos días para "reflexionar" sobre si debe continuar en su cargo después de que ese mismo día un juez de Madrid abriera diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, debido a sus relaciones con empresas que han recibido fondos públicos. En el texto denunció una campaña contra él y su entorno que lleva meses perpetrándose y señaló directamente a los líderes de PP y Vox Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes acusa de "sobreactuar". "En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias", señaló. Así, anunció un parón inédito para un gobernante desde que se restauró la democracia en España comunicando que el lunes comparecería ante los medios para informar sobre su decisión, si bien se desconoce la hora de la misma. Mientras tanto, el PSOE espera en vilo esta decisión y su círculo más cercano admite que no sabe qué ocurrirá. En todo caso señalan que Sánchez decidirá desde el plano personal, únicamente junto a su mujer. Esta decisión generó estupor en el entorno socialista porque ni los más próximos sabían que iba a dar ese paso, por lo que el PSOE salió en bloque a apoyar al presidente mediante mensajes en redes sociales convirtiendo además el Comité Federal de este sábado en un acto de apoyo a su líder bajo el lema 'Pedro, quédate' o 'no estás solo'. Asimismo, alrededor de 12.500 simpatizantes de diversos puntos de España se sumaron a la concentración a las puertas de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz para transmitir calor a Sánchez, que no asistió al Comité. También este domingo unos 5.000 manifestantes han llegado desde Atocha al Congreso de los Diputados en un marcha por la defensa de la democracia y en apoyo al presidente.