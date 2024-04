Colau acusa al PSOE de haber sido "cómplice" del 'lawfare' y le pide cuidar sus aliados

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau, ha acusado al PSOE de haber sido "cómplice" del 'lawfare' cuando ha afectado a personas de otros espacios políticos, y le ha pedido que aprenda a cuidar a sus aliados, ahora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reflexiona sobre su futuro tras la denuncia a su esposa. Así se ha pronunciado este sábado en Barcelona tras volver de Turquía (adonde viajó para intentar embarcarse en la Flotilla a Gaza), en un acto con la candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach; las 4 y 9 por Barcelona, Susanna Segovia y Alicia Ramos; la responsable de comunicación y feminismos de Sumar, Elisabeth Duval, y el periodista Bob Pop. Colau ha enviado un abrazo a Sánchez y a su mujer, ha dicho que el 'lawfare' no es algo nuevo y ha llamado a organizarse para hacer que "los que promueven el 'lawfare', la extrema derecha y los jueces, no se salgan con la suya". Ha recordado que estos casos han afectado a personas como la exlíder de Compromís Mónica Oltra, la exministra Irene Montero, el exvicepresidente Pablo Iglesias y el exconcejal de Barcelona y número 1 de Comuns por Girona, Eloi Badia. "CUIDARNOS MÁS Y MEJOR" "Me gustaría que las formaciones de izquierdas aprendamos a cuidarnos más y mejor", y ha insistido en que el PSOE debería aprender a cuidar a las fuerzas políticas aliadas y que denuncie el 'lawfare' cuando le pasa a otros. La exalcaldesa ha subrayado que a la extrema derecha se la para con firmeza, "y eso, desgraciadamente, al PSOE se le ha olvidado demasiadas veces en los últimos años". También ha destacado la manera de hacer política de Albiach, que "ha cuidado a las fuerzas aliadas, con las que quiere gobernar en el futuro", y ha señalado que la candidata ha pasado momentos duros cuando dijo 'no' a los Presupuestos de la Generalitat porque el Govern no descartó el proyecto del Hard Rock como los Comuns pedían, lo que provocó el adelanto electoral. "Necesitamos que se acabe este 'machirulismo' y esta política del zasca", ha reclamado Colau, que ha deseado que Albiach entre con la máxima fuerza al Parlament y que pueda formar parte del próximo Govern para pararle los pies a la extrema derecha y a los lobbies, ha dicho textualmente.