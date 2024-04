Mutua Madrid Open, un ejemplo en la industria del deporte

(Información remitida por la entidad que la firma:)

" Pocos deportes hay más populares en el mundo que el tenis. Pasión, emoción, competitividad en estado puro, pero también, un gran negocio donde Madrid se ha convertido en protagonista de uno de los mejores torneos del planeta. El tenis ha enamorado a Madrid y Madrid se ha enamorado del tenis. Un binomio casi perfecto que ha convertido al Mutua Madrid Open en uno de los torneos más importantes y atractivos del mundo. Un ejemplo de gestión que ya sirve de espejo para muchos eventos deportivos del mundo.

Englobado dentro del circuito de la Asociación de Tenis Profesional (ATP) perteneciente a la categoría de Open 1.000, la segunda que más puntuación otorga a los jugadores en el ranking mundial de tenis tras los cuatro torneos del Grand Slam, siendo muy relevante ya que los mejores jugadores del mundo están obligados a participar. Se posiciona como el 5º torneo más importante en dotación de premios (después de los cuatro Grand Slam) y el 1º de los Open 1000.

Todos quieren venir. Todos quieren ganar en Madrid. Y, lo que es más importante, todos quieren disfrutar de la hospitalidad madrileña.

El torneo surge en 2002 gracias al traslado de uno de los principales Masters del circuito ATP, el Masters Series de Stuttgart, a la capital española. Ion Tiriac, propietario del torneo alemán, es el artífice de este cambio convirtiéndolo en un torneo moderno y rentable. En el 2022, IMG, el gigante mundial del marketing deportivo, propiedad de Endeavor que también opera el Masters 1000 de Miami, compró el torneo para dar un nuevo salto de calidad y enfrentarse a los nuevos desafíos que vienen de las grandes fortunas árabes. Los alumnos del MBA in Sports Management de UAX Rafa Nadal School of Sport en su experiencia en Miami pudieron comprobar de primera mano, a través de Max Eisenbud, Head of Tennis en IMG, cuáles son los retos en el futuro del tenis y el caso de María Sharapova. Una oportunidad única que sirve para completar su formación, abordando casos prácticos con expertos, que les acercan al mundo laboral.

Carlos Costa, manager de Rafa Nadal, ha visto su evolución año tras año: “La evolución del Mutua Madrid Open ha sido extraordinaria. Tradición e innovación en un torneo que crece desde el inconformismo y buen hacer de los organizadores. El apoyo de las instituciones, patrocinadores y aficionados son clave en su éxito.”

El día 22 abril empieza el 22º Mutua Madrid Open y desde UAX Rafa Nadal School of Sport estarán muy atentos. Estamos ante una de los mejores casos de éxito del mundo del deporte. Un torneo extraordinario. Un modelo en organización e innovación. Un evento deportivo en Madrid de gran impacto y moderno que entiende de la importancia de aumentar y optimizar las inversiones para destacar concentrando un gran interés entre para los aficionados, las marcas y los medios. Un torneo que es ejemplo para todas las personas que quieran dedicarse a la industria del deporte.

Mutua Madrid Open se financia a través de las tres vías clásicas: patrocinio, derechos televisivos y ticketing. La aportación de entidades públicas, destacando el Ayuntamiento de Madrid, y las más de 25 marcas que lo patrocinan en esta última edición con Mutua Madrileña dando un año más el nombre al torneo y que le convierte en uno de sus grandes protagonistas. Muy relevantes son también marcas que aprovechan el fuerte tirón mediático del torneo; Mercedes, Estrella Damm, Emirates, Cosentino, Adecco, Openbank, Orange, Iberdrola, Adecco y un largo etcétera de compañías que buscan asociarse a los valores que representa el tenis, ganar en reconocimiento y, sí, también aprovechar la extraordinaria oportunidad de relaciones públicas que ofrece. Los VIP de este torneo cuentan con un trato exclusivo y personalizado en un entorno donde el lujo y el glamour son sus señas de identidad. Una gran referencia entre los eventos, siendo un lugar donde “ver y dejarse ver”. El tenis en Madrid crea emociones únicas, y es aquí, cuando las empresas actúan para intentar que estas emociones sean todavía más fuertes y, sobre todo, rentables.

Enric Jove, director del MBA in Sports Management de UAX Rafa Nadal School of Sport lo tiene muy claro “Cuidar, respetar e invertir en la marca es fundamental para las empresas. Las marcas se construyen a través de relaciones, es por eso, que invertir en deporte es un gran acierto, convirtiéndose en una herramienta de marketing extraordinariamente rentable.” Es por eso que: “Aprender a rentabilizar esas inversiones es unas de las claves de nuestra formación en el MBA in Sports Management. Casos de éxito vistos con ojos críticos buscando exprimir al máximo todo el potencial de nuestros alumnos.”

Apoyar este tipo eventos es necesario —no solo por los más de 100 millones que deja en la ciudad de Madrid— y es atractivo a todos los niveles posicionando a la capital española como una sede que sabe hacer las cosas; que está preparada, es moderna y, sobre todo, tiene a los profesionales más preparados de la industria para organizar este tipo de torneos. En el MBA in Sports Management de UAX Rafa Nadal School of Sport (https://www.uax.com/titulaciones/mba-in-sports-management) lo saben muy bien. Un programa universitario disruptivo e innovador que se impulsa desde Madrid, apoyado en los valores de Rafa Nadal, hacia los futuros gestores de eventos deportivos de este país.

Mutua Madrid Open es probablemente uno de los eventos deportivos más relevantes de España. Un lujo para un deporte como el tenis, que es junto con el fútbol, el automovilismo, el motociclismo y el baloncesto, uno de los deportes más relevantes y que mayor volumen de seguimiento tanto por los aficionados, como por seguimiento por los medios de comunicación. El tenis es un deporte en auge en España donde, obviamente, mucho ha tenido que ver el éxito de nuestros deportistas: desde pioneros como Santana y Orantes, hasta estrellas como Nadal y Alcaraz, pasando entre otros por los hermanos Sánchez-Vicario, Conchita Martínez, Ferrero, Moyá, Corretja, Ferrer, Muguruza y Badosa.

La historia del tenis y del Mutua Madrid Open ha sido una historia de evolución y cambio constante. Para ello la formación continua es fundamental. Talento que genera talento. En UAX Rafa Nadal School of Sport lo sabemos muy bien, formamos profesionales de la mano de expertos que ya están transformando la industria del deporte, con el ADN de UAX y el modelo de trabajo de Rafa Nadal y la Rafa Nadal Academy (https://www.uax.com/titulaciones/master-marketing-deportivo)

El Mutua Madrid Open debemos cuidarlo y enorgullecernos. La perpetua búsqueda de la excelencia, el respeto por los deportistas y la ambición reflejada en la superación continua año tras año, supone un esfuerzo para convertirlo en una de las grandes referencias mundiales en la gestión de eventos deportivos. UAX Rafa Nadal School of Sport aportará al mercado esos profesionales que le den continuidad a estos éxitos evolucionando y adaptándose a las nuevas generaciones contribuyendo hacer del tenis el deporte global y de éxito que es hoy en día. El tenis lo agradecerá y Madrid crecerá a su lado. "

