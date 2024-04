Sumar dice que es "evidente" que ETA fue una banda terrorista y pide a Bildu que "esté a la altura"

La candidata de Sumar a Lehendakari, Alba García, considera "evidente" que ETA fuera una "banda terrorista" y ha pedido a Bildu que "estén a la altura" de la sociedad Vasca. Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si desde su formación se sentirían cómodos apoyando a un candidato que no define a ETA como una banda terrorista. "Hay que poner a las víctimas en el centro (...) lo que supuso para Euskadi el terrorismo de ETA fue muchísimo dolor y mucho sufrimiento y no podemos tomarlo a la ligera", ha reclamado García. Este martes, durante una entrevista el candidato de EH Bildu a Lehendakari, Pello Otxandiano, se negaba a calificar a ETA como banda terrorista, señalando que fue un "grupo armado" que puede tener "diversas consideraciones". Ante esto, la candidata de Sumar ha aclarado que desde su formación sí "tienen claro" que fue una banda terrorista ya que es un hecho "evidente" y por lo tanto, ha pedido a Bildu que "estén a la altura" de donde está la sociedad vasca ahora. "Si queremos pensar en un futuro de seguir trabajando por la paz y la convivencia, como mínimo que las víctimas siempre estén en el centro", ha remarcado. NO CIERRA LA PUERTA A PACTAR CON BILDU Al ser preguntada por un hipotético pacto con la formación abertzale tras los comicios de este domingo, García en primer lugar ha rechazado un posible pacto con el PNV por tener proyectos "radicalmente distintos". "Entienden el país de una manera privatizadora, para los que pueden y para los que no" ha explicado. Sin embargo, no rechaza un posible pacto con Bildu si se negociasen las condiciones de este. A su juicio, es "evidente" que tienen varios "elementos programáticos en común", pero también "muchos otros de los que hablar". Entre esos temas ha incluido el modelo de educación y la colaboración público-privada y ha hecho hincapié en que "tendrían que hablar en términos de paz y convivencia" para llegar a articular un pacto.